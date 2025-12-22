„Ég hef aldrei upplifað annan eins harm“ Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 22. desember 2025 11:21 Ingibjörg Einarsdóttir hefur hrundið af stað söfnun fyrir Maríu vinkonu sína, sem missti unglingsdóttur sína í bílslysi í Suður-Afríku í liðinni viku. Báðar hafa sent syni sína í meðferð til Suður-Afríku. Vísir Viðbrögð við söfnun fyrir fjölskyldu íslensku stúlkunnar, sem lést í bílslysi í Suður-Afríku á miðvikudag, hafa verið góð. Skipuleggjandi söfnunarinnar segir harminn ólýsanlegan og hvetur fólk til að leggja hönd á plóg til að létta undir með móðurinni. Greint var frá því um helgina að Íslendingarnir sem létust í umferðarsylsi í Suður-Afríku í liðinni viku eftir að fólksbíll lenti saman við flutningabíl, hefðu verið þar að heimsækja íslenskan dreng í fíknimeðferð. Systir drengsins og föðuramma létust í slysinu en faðir hans liggur þung haldinn á sjúkrahúsi. María verið hennar klettur María Ericsdóttir, móðir barnanna, hélt út á fötudag og hrundi Ingibjörg Einarsdóttir vinkona hennar, sem einnig á dreng í meðferð í Suður-Afríku, af stað söfnun fyrir Maríu í gær. „Bara til þess að reyna að létta undir með Maríu minni eins mikið og ég get. Hún hefur staðið með mér í mínu eins og klettur og hjálpað mér að leita að mínum dreng þegar hún stóð í sömu sporum með sinn. Þetta er bara til að geta tryggt áframhaldandi meðferð hjá drengnum og koma stúlkunni heim,“ segir Ingibjörg og bætir við að María eigi skilið alla þá hjálp sem fólk geti boðið henni. „Þó svo það lagi ekkert þannig, þetta minnkar ekki sársaukann en þetta líklega léttir henni lífið. Mig langar að hvetja alþjóð til að taka saman höndum og styðja við hana.“ Þyngra en tárum taki Viðbrögðin hafa verið mikil og góð og Facebook-færslu um söfnunina, sem birt var í gær, verið deilt yfir þúsund sinnum. „Ég hef bara aldrei upplifað annan eins harm á ævinni og er maður nú búinn að ganga í gegnum ýmislegt. Þetta hefur verið ólýsanlegt,“ segir Ingibjörg. „Þetta er þyngra en tárum taki og þvílíka áfallið sem þetta er, vitandi það að þau voru á leiðinni að heimsækja son sinn og bróður með jólagjafir og afmælisgjafir drengjanna í bílnum.“ Þetta hafi verið mikið áfall fyrir drengina alla. Ingibjörg þakkar Guði fyrir að þeir séu í meðferð þarna úti, þar sem haldið sé sérstaklega vel utan um þá. „Þeir eru í öruggum höndum og í höndum fagfólks, til allrar hamingju. Suður-Afríka Börn og uppeldi 