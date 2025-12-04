Veður

Bjart sunnan- og vestan­lands en él norðan- og austan­til

Atli Ísleifsson skrifar
Hiti verður víða núll til sex stig að deginum.
Lægðir suður og suðvestur af landinu beina norðaustlægari átt til landsins þar sem víða má reikna með kalda eða strekkingi.

Á vef Veðurstofunnar segir að það verði dálítil slydduél eða él á Norður- og Austurlandi, en lengst af bjart sunnan- og vestanlands.

Hiti verður víða núll til sex stig að deginum, en vægt frost inn til landsins í dag.

„Í kvöld þykknar upp sunnanlands, dálítil rigning eða slydda þar með köflum í nótt og í fyrramálið. Áfram norðaustlæg átt á morgun og lítilsháttar skúrir eða slydduél, en yfirleitt úrkomulítið um landið vestanvert,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.

Spákort fyrir klukkan 14. Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á föstudag: Norðaustan 8-15 m/s, hvassast á Vestfjörðum. Rigning eða slydda með köflum, en dregur víða úr úrkomu síðdegis og léttir til suðvestanlands. Hiti 0 til 7 stig, mildast syðst.

Á laugardag: Norðaustan 8-15, hvassast við suðausturströndina. Dálítil rigning á austanverðu landinu og slydda á Ströndum, en annars yfirleitt þurrt. Hiti 0 til 5 stig.

Á sunnudag: Norðaustlæg átt og skúrir eða él, en bjart með köflum suðvestantil. Hiti breytist lítið.

Á mánudag: Norðaustan 5-13 og dálítil rigning eða slydda af og til. Áfram fremur milt í veðri.

Á þriðjudag og miðvikudag: Útlit fyrir norðlæga átt og kólnar með éljum fyrir norðan, en léttir til syðra.

