Lægðir suður og suðvestur af landinu beina norðaustlægari átt til landsins þar sem víða má reikna með kalda eða strekkingi.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði dálítil slydduél eða él á Norður- og Austurlandi, en lengst af bjart sunnan- og vestanlands.
Hiti verður víða núll til sex stig að deginum, en vægt frost inn til landsins í dag.
„Í kvöld þykknar upp sunnanlands, dálítil rigning eða slydda þar með köflum í nótt og í fyrramálið. Áfram norðaustlæg átt á morgun og lítilsháttar skúrir eða slydduél, en yfirleitt úrkomulítið um landið vestanvert,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á föstudag: Norðaustan 8-15 m/s, hvassast á Vestfjörðum. Rigning eða slydda með köflum, en dregur víða úr úrkomu síðdegis og léttir til suðvestanlands. Hiti 0 til 7 stig, mildast syðst.
Á laugardag: Norðaustan 8-15, hvassast við suðausturströndina. Dálítil rigning á austanverðu landinu og slydda á Ströndum, en annars yfirleitt þurrt. Hiti 0 til 5 stig.
Á sunnudag: Norðaustlæg átt og skúrir eða él, en bjart með köflum suðvestantil. Hiti breytist lítið.
Á mánudag: Norðaustan 5-13 og dálítil rigning eða slydda af og til. Áfram fremur milt í veðri.
Á þriðjudag og miðvikudag: Útlit fyrir norðlæga átt og kólnar með éljum fyrir norðan, en léttir til syðra.