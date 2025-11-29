Gular veðurviðvaranir eru í gildi vegna snjókomu á suðvesturhorninu. Veðurfræðingur spáir talsverðri snjókomu sem geti náð fjörutíu sentimetra dýpt.
„Svona almennt séð er þetta þéttur og afmarkaður bakki og mér sýnist á öllu að það muni snjóa drjúgt frá honum þegar líður á daginn, sérstaklega seinnipartinn og í kvöld. Þá einna mest kannski á leið austur fyrir fjall, upp á Hellisheiði, Þrengsli, upp að Þingvöllum og á Mosfellsheiði og kannski upp í Hvalfjörð og Borgarfjörð,“ segir Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá Vegagerðinni.
Hann segir að það gæti snjóað talsvert, jafnvel upp í fjörutíu sentimetra. Ökumenn þurfi að fara varlega þar sem takmarkað skyggni verður á svæðinu. Einar segir snjóinn ekki stoppa lengi heldur fari fljótt að hlána.
„Undir verður víða klaki og sérstaklega á ákveðnum vegum getur verið mjög vafasamt að vera á ferðinni eins og til dæmis á Suðurstrandavegi, sums staðar á Suðurlandi eins og í Grafningnum og víða hér vestur og norðanmegin þar sem leysir og víða verður hált,“ segir hann.
Höfuðborgarsvæðið er í jaðri áðurnefnds bakka svo líkur eru á snjókomu og því meiri því austar sem er farið.
„Þar gæti snjódýptin í fyrramálið verið tuttugu sentimetrar en annars almennt fimm til fimmtán. Það snjóar talsvert en miklu minna en gerði 28. október.“