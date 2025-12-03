Lægðasvæði suður og suðvestur af landinu beinir austlægari átt að landinu í dag með allhvössum vindi syðst á landinu en hægari annars staðar.
Á vef Veðurstofunnar segir að það gangi á með éljum, einkum á Norðaustur- og Austurlandi en létti til sunnan- og vestanlands.
Fram kemur að frost verði yfirleitt núll til fimm stig síðdegis í dag.
„Norðaustan kaldi eða strekkingur á morgun og snjókoma eða rigning með köflum, en þurrt suðvestantil á landinu fram eftir degi. Hiti kringum frostmark,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á fimmtudag: Norðaustan 8-15 m/s og snjókoma eða rigning norðan- og austanlands, en bjartviðri suðvestantil. Hiti kringum frostmark.
Á föstudag: Norðaustan 8-15, en hægari norðaustanlands. Rigning eða slydda með köflum, en úrkomulítið á Suður- og Vesturlandi. Hiti 0 til 7 stig, mildast syðst.
Á laugardag: Norðaustlæg átt með vætu suðaustan- og austanlands, annars yfirleitt þurrt. Hiti breytist lítið.
Á sunnudag: Norðaustanátt og skúrir eða él norðan- og austantil. Hiti 0 til 5 stig.
Á mánudag og þriðjudag: Austan- og norðaustanátt, rigning eða slydda með köflum en úrkomulítið vestanlands.