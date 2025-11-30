Stormur í kortunum Jón Þór Stefánsson skrifar 30. nóvember 2025 08:15 Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Tvær gular viðvaranir munu taka gildi í dag vegna hvassviðris eða storms. Annars vegar er það á Suðurlandi og hins vegar á Suðausturlandi. Í fyrrnefnda landshlutanum mun viðvörunin taka gildi klukkan 15 í dag, og henni ljúka klukkan fimm í fyrramálið. Búist er við því að hvassast verði undir Eyjafjöllum. í síðarnefnda landshlutanum verður hvassast í Öræfum. Sú viðvörun um taka gildi klukkan átta í kvöld og ljúka 14 daginn eftir. Á báðum stöðum verður veðrið varasamt ökutækjum sem taka á sig vind. Veðurstofa Íslands „Suðaustur af Hvarfi er nokkuð djúp lægð á leið austur og frá henni liggja skil til Íslands. Það verður því austan hvassviðri eða stormur í dag og rigning en hægari vindur og úrkomulítið norðan- og austanlands. Loftið sem fylgir lægðinni er fremur milt og seinnipartinn verður hiti á bilinu 2 til 7 stig, en áfram frost 1 til 5 stig inn til landsins norðan heiða,“ segir í textaspá Veðurstofunnar.„Á morgun verður lægðin beint suður af landinu og þá verður austan og norðaustan 10-18 m/s en við suðausturströndina verður stormur fram eftir degi. Rigning eða slydda austantil en annars víða skúrir og að mestu þurrt á Vesturlandi. Hiti 1 til 8 stig.“ Veður Mest lesið Fjórir látnir eftir skotárás í barnaafmæli Erlent Úkraínumenn skutu á olíuskip Rússa í Svartahafi Erlent Eitt vinsælasta leikskáld Breta látið Erlent Túlkar niðurstöðuna sem ákveðin skilaboð Innlent Íslendingur í Hong Kong: „Reiðin mun koma“ Erlent Láta reyna á lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu Innlent Menn til vandræða á hótelum miðbæjarins Innlent Stormur í kortunum Veður Óttast að skógrækt leggist nánast af Innlent Snjódýptin geti náð fjörutíu sentimetrum Veður Fleiri fréttir Stormur í kortunum Snjódýptin geti náð fjörutíu sentimetrum Gul viðvörun vegna snjókomu Snjókoma í kortunum Kuldinn bítur í kinnar landsmanna Slær í storm suðaustantil en höfuðborgarsvæðið í skjóli Allvíða él eða skúrir og flughált víða um land Hlýnar í veðri og gæti orðið flughált Vara við flughálku í fyrramálið Skúrir á víð og dreif og hiti að sex stigum Hefðbundin lægð með rigningu og allhvössum vindi Hvít jörð á höfuðborgarsvæðinu og víðar Frost og víða fallegt vetrarveður Víða vindasamt á landinu Töluvert bjartviðri í dag en sums staðar þokuloft Skýjað og dálítil él Skýjað og útkomulítið vestantil og þurrt fyrir austan Dálítil rigning eða slydda en lengst af þurrt sunnantil Víðast bjart veður en hvasst austast á landinu Gul viðvörun á Austfjörðum Norðaustanátt og strekkingur nokkuð víða Víða lítilsháttar rigning eða snjókoma „Hvorki dropi né snjókorn úr lofti eins langt og séð verður“ Hvassir vindstrengir með suðausturströndinni Hvassir vindstrengir og kraparegn með köflum Þurrt um vestanvert landið en dálítil úrkoma austantil Þungbúið austantil en annars þurrt og nokkuð bjart Skýjað með köflum og sums staðar úrkoma Norðlæg átt og lengst af þurrt suðvestantil Þykknar upp sunnan heiða undir kvöld Sjá meira