Veður

Stormur í kortunum

Jón Þór Stefánsson skrifar
Myndin er úr safni.
Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Tvær gular viðvaranir munu taka gildi í dag vegna hvassviðris eða storms. Annars vegar er það á Suðurlandi og hins vegar á Suðausturlandi.

Í fyrrnefnda landshlutanum mun viðvörunin taka gildi klukkan 15 í dag, og henni ljúka klukkan fimm í fyrramálið. Búist er við því að hvassast verði undir Eyjafjöllum.

í síðarnefnda landshlutanum verður hvassast í Öræfum. Sú viðvörun um taka gildi klukkan átta í kvöld og ljúka 14 daginn eftir.

Á báðum stöðum verður veðrið varasamt ökutækjum sem taka á sig vind.

Veðurstofa Íslands

„Suðaustur af Hvarfi er nokkuð djúp lægð á leið austur og frá henni liggja skil til Íslands. Það verður því austan hvassviðri eða stormur í dag og rigning en hægari vindur og úrkomulítið norðan- og austanlands. Loftið sem fylgir lægðinni er fremur milt og seinnipartinn verður hiti á bilinu 2 til 7 stig, en áfram frost 1 til 5 stig inn til landsins norðan heiða,“ segir í textaspá Veðurstofunnar.

„Á morgun verður lægðin beint suður af landinu og þá verður austan og norðaustan 10-18 m/s en við suðausturströndina verður stormur fram eftir degi. Rigning eða slydda austantil en annars víða skúrir og að mestu þurrt á Vesturlandi. Hiti 1 til 8 stig.“

