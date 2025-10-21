Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. október 2025 06:33 Bruno Fernandes fagnar sigurmarki Manchester United sem hann lagði upp. EPA/ADAM VAUGHAN Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, sagði að fyrsti sigur Manchester United á Anfield síðan í janúar 2016 hafi meðal annars komið til með hjálp stuðningsmanna Liverpool Portúgalinn segir að pirrað stuðningsfólk hjá Liverpool hafi sýnt eigin liði gremju í fyrri hálfleik vegna þess að þeim tókst ekki að setja pressu á lið Ruben Amorim. Harry Maguire tryggði United 2-1 sigur með skalla á 84. mínútu eftir að Cody Gakpo hafði jafnað metin. Bryan Mbeumo kom gestunum yfir strax á annarri mínútu. Sigur United þýddi að Amorim náði tveimur deildarsigrum í röð í fyrsta sinn síðan hann kom frá Sporting CP í nóvember síðastliðnum og þýddi jafnframt fjórða tap Liverpool í röð í öllum keppnum. Fyrirliði United sagði að kvíði stuðningsmanna heimaliðsins hafi átt þátt í sigri liðs síns gegn Liverpool. „Á fyrstu tíu mínútunum vissum við að þeir [Liverpool] myndu reyna að byrja leikinn af miklum krafti,“ sagði Fernandes en ESPN segir frá. „Í fyrri hálfleiknum gerðum við okkur líka grein fyrir því að þeir voru undir pressu þegar þeir höfðu tíma á boltanum, stuðningsmennirnir settu þá í erfiða stöðu og púuðu á þá til að spila hraðar,“ sagði Bruno. „Við vildum hægja á leik þeirra og vissum að það myndi skapa stór svæði í kringum miðjuna. Í seinni hálfleik hefðum við getað spilað aðeins meira með boltann,“ sagði Bruno. „Við vitum hvað það þýðir fyrir stuðningsmennina og félagið að spila þessa erkifjendur. Við vildum gera það því það er langt síðan félagið vann á Anfield,“ sagði Bruno. What a feeling 🔥 pic.twitter.com/JdvAWUbUIG— Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) October 19, 2025 Enski boltinn Mest lesið Þurftu að aflýsa 24 þúsund manna maraþonhlaupi Sport Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona Enski boltinn Katla fagnaði sitjandi á meðan liðsfélagarnir ærðust í kringum hana Fótbolti 29 ára stórmeistari látinn Sport „Hættulegt að ætla að halda í jafntefli eða tapa bara með einu marki“ Sport Bílstjóri grýttur til dauða eftir körfuboltaleik Körfubolti Viktor til liðs við frænda sinn og bróður Handbolti Klopp útilokar ekki endurkomu til Liverpool: Það er mögulegt Enski boltinn Sigurður Egill svarar yfirlýsingu Vals: Ómakleg og lágkúruleg setning Íslenski boltinn Keflvíkingar komu til baka í seinni hálfleik Körfubolti Fleiri fréttir Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona West Ham enn stigalaust á heimavelli á leiktíðinni Klopp útilokar ekki endurkomu til Liverpool: Það er mögulegt Sonur Stuart Pearce lést í slysi Albert setti pressu á Öddu: „Ég skal bara gefa þér þetta víti“ Fyrrverandi leikmaður Real Madrid og Everton fékk slag Messan um Lammens: „Hann er með góða áru“ Dyche færist nær Forest Slot vildi stöðva leik: Liverpool gerir ekki svona „Að tapa fjórum leikjum í röð hefur án vafa áhrif á liðið“ Sjáðu allt það helsta úr frægðarför United til Liverpool Dramatískur endurkomusigur United Þriðji deildarsigur Villa í röð Mancini og Dyche á óskalista Forest Þrenna Mateta kom í veg fyrir að Bournemouth kæmist á toppinn Arsenal vann Lundúnaslaginn Haaland skaut City á toppinn Postecoglou rekinn Hitnar enn undir Postecoglou Fékk fjögur rauð gegn Liverpool Guéhi hafnaði samningstilboði frá Palace og fer næsta sumar Stjórinn og fyrirliðinn koma Wirtz til varnar Maðurinn sem vildi breyta nafninu sínu í Manchester United er allur Amorim ræddi stuðningsyfirlýsinguna frá Ratcliffe: „Ég vil ekki hugsa þannig“ Sjáðu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Man. Utd Wildcard-liðið hans Alberts: Þrír frá Arsenal en langar ekki að velja Salah Skjátlaðist um Palmer sem verður lengi frá keppni Mamardashvili í markinu gegn United Zaha segir ásakanir Mateta ógeðslegar Sjá meira