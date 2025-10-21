Enski boltinn

Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bruno Fernandes fagnar sigurmarki Manchester United sem hann lagði upp.
Bruno Fernandes fagnar sigurmarki Manchester United sem hann lagði upp. EPA/ADAM VAUGHAN

Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, sagði að fyrsti sigur Manchester United á Anfield síðan í janúar 2016 hafi meðal annars komið til með hjálp stuðningsmanna Liverpool

Portúgalinn segir að pirrað stuðningsfólk hjá Liverpool hafi sýnt eigin liði gremju í fyrri hálfleik vegna þess að þeim tókst ekki að setja pressu á lið Ruben Amorim.

Harry Maguire tryggði United 2-1 sigur með skalla á 84. mínútu eftir að Cody Gakpo hafði jafnað metin. Bryan Mbeumo kom gestunum yfir strax á annarri mínútu.

Sigur United þýddi að Amorim náði tveimur deildarsigrum í röð í fyrsta sinn síðan hann kom frá Sporting CP í nóvember síðastliðnum og þýddi jafnframt fjórða tap Liverpool í röð í öllum keppnum.

Fyrirliði United sagði að kvíði stuðningsmanna heimaliðsins hafi átt þátt í sigri liðs síns gegn Liverpool.

„Á fyrstu tíu mínútunum vissum við að þeir [Liverpool] myndu reyna að byrja leikinn af miklum krafti,“ sagði Fernandes en ESPN segir frá.

„Í fyrri hálfleiknum gerðum við okkur líka grein fyrir því að þeir voru undir pressu þegar þeir höfðu tíma á boltanum, stuðningsmennirnir settu þá í erfiða stöðu og púuðu á þá til að spila hraðar,“ sagði Bruno.

„Við vildum hægja á leik þeirra og vissum að það myndi skapa stór svæði í kringum miðjuna. Í seinni hálfleik hefðum við getað spilað aðeins meira með boltann,“ sagði Bruno.

„Við vitum hvað það þýðir fyrir stuðningsmennina og félagið að spila þessa erkifjendur. Við vildum gera það því það er langt síðan félagið vann á Anfield,“ sagði Bruno.

