Von á mesta vindinum í marga mánuði

Veðurstofan gerir ráð fyrir sunnan og suðaustan þrettán til tuttugu metra á sekúndu og rigningu. Spáð er talsverðri eða mikilli úrkomu á suðaustanverðu landinu, en að létti til á Norðausturlandi.
Á vef Veðurstofunnar segir að vindurinn um eða eftir hádegi á morgun verði allhvass eða hvass og sé nægur til að garðhúsgögn, trampólín eða aðrir lausir munir geti fokið.
Heilt yfir er um að ræða hvassasta vindinn sem komið hefur í mánuði og því er um að gera að ganga frá lausamunum sem enn eru úti eftir sumarið svo þeir fjúki ekki.
Dregur smám saman úr rigningu seint í dag og úr vindi í kvöld. Hiti 10 til 16 stig.
Gular viðvaranir eru í gildi á nær öllu landinu – nema á Vestfjörðum og á Breiðafirði – ýmist til hádegis eða fram á kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu er gul viðvörun í gildi vegna hvassviðrisins milli 11 og 16. Svipaða sögu er að segja á Suðurlandi en viðrvaranir eru lengst í gildi á miðhálenginu og á norðaustanverðu landinu.
Minnkandi suðvestanátt á morgun, 5-10 m/s síðdegis. Dálítil væta á vestanverðu landinu, en lengst af þurrt austanlands. Hiti 10 til 15 stig.
Á laugardag: Suðvestan og vestan 5-13 m/s og skúrir, en lengst af þurrt á austanverðu landinu. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast á Austurlandi.
Á sunnudag: Suðlæg átt 3-8 og bjartviðri, en 8-13 og stöku skúrir við suður- og vesturströndina. Vaxandi suðaustanátt um kvöldið. Hiti 7 til 12 stig.
Á mánudag: Suðaustan 13-20 og talsverð rigning, en 8-13 og þurrt á norðaustanverðu landinu. Hægari og úrkomuminna um kvöldið. Hiti 8 til 14 stig, hlýjast á Norðausturlandi.
Á þriðjudag: Sunnan 5-10 og skúrir eða rigning, en bjartviðri á Norður- og Austurlandi fram á kvöld. Hiti breytist lítið.
Á miðvikudag: Breytileg átt og rigning víða um land. Hiti 6 til 11 stig.
Á fimmtudag: Útlit fyrir breytilega átt. Rigning eða skúrir í flestum landshlutum. Hiti breytist lítið.
Fyrsta haustlægðin nálgast landið óðfluga og segir veðurfræðingur að lægðin, líkt og fyrstu lægðir hvers hausts, valdi meiri usla en þær sem komi seinna. Ástæðan sé sú að fólk festi ekki lausamuni og biðlar hann til fólks um að undirbúa sig.
Gular viðvaranir vegna hvassviðris taka gildi víða um land í nótt og fyrramálið. Veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands hvetur fólk til að ganga frá lausamunum og er hætta á grjóthruni og skriðuföllum á sunnan- og austanverðu landinu vegna mikillar úrkomu sem spáð er í kvöld og nótt.