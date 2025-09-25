Wayne Rooney þakkar konu sinni Coleen fyrir það að vera á lífi í dag. Án hennar hefði hann drukkið sig til dauða.
Manchester United goðsögnin og fyrrum fyrirliði enska landsliðsins í fótbolta sagði frá áfengisvandamálum sínum í hlaðvarpi Rio Ferdinand í gær.
„Ég trúi því raunverulega að ég væri dáinn ef hún væri ekki hér“ sagði Rooney og hélt áfram.
„Hún heldur mér á beinu brautinni og hefur gert það í einhverja tvo áratugi. Ég vildi alltaf fara út og njóta lífsins með vinum mínum en var kominn á þann stað að geta ekki stoppað...
...Ég glímdi við mikil áfengisvandamál en fannst ég ekki geta leitað til neins, ég vildi ekki vera íþyngjandi.
Ég drakk í tvo daga án þess að stoppa, fór svo á æfingu og spilaði um helgina, skoraði tvö mörk og hélt svo áfram að drekka næstu tvo daga á eftir.
Hún hjálpaði mér að ná stjórn á þessu og hún hafði stjórn á mér þegar ég þurfti á því að halda.“
Rooney hefur áður talað opinskátt um áfengisvandamál sín, sem hann vill ekki lýsa sem alkóhólisma.
„Ég var aldrei alkóhólisti en þegar ég gat þá drakk ég í óhófi. Ef ég fékk tveggja daga frí þá drakk ég í tvo daga. Svo lét ég renna af mér, setti í mig augndropa, fékk mér tyggjó eða munnskol og mætti í vinnuna þar sem ég þurfti að hlaupa út um allt og æfa af krafti“ sagði Rooney við breska ríkisútvarpið fyrir þremur árum síðan.