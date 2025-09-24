Hjólhestur hjá Palhinha og markaveisla hjá Skjórunum Ágúst Orri Arnarson skrifar 24. september 2025 20:44 Joao Palhinha skoraði úr hjólhestaspyrnu fyrir Tottenham gegn Doncaster. Mike Hewitt/Getty Images Þrír leikir fóru fram í enska deildabikarnum og úrvalsdeildarliðin unnu í öllum tilfellum. Joao Palhinha skoraði úr hjólhestaspyrnu fyrir Tottenham. Phil Foden skoraði og lagði upp fyrir Mancester City. Newcastle lék við hvern sinn fingur gegn Bradford. Tottenham - Doncaster 3-0 Tottenham tók forystuna eftir tæpan stundarfjórðung með frábæru marki. Joao Palhinha skoraði með hjólhestaspyrnu þegar gestunum mistókst að hreinsa boltann burt eftir hornspyrnu. Skömmu síðar fékk Jay McGrath fasta fyrirgjöf í sig og varð fyrir því óláni að setja boltann í eigið net. Svo dró ekki aftur til tíðinda fyrr en í uppbótartíma þegar Brennan Johnson skoraði þriðja markið fyrir Tottenham eftir stoðsendingu Lucas Bergvall. Huddersfield - Manchester City 0-2 Manchester City sótti 2-0 sigur, að miklu leiti þökk sé Phil Foden. Hann skoraði snemma eftir samspil við Divine Mukasa, sem tókst að leggja upp mark í sínum fyrsta leik fyrir félagið. Foden lagði svo annað markið upp fyrir Savinho í seinni hálfleik. Savinho, Phil Foden og Divine Mukasa komu að mörkum Manchester City. Matt McNulty/Getty Images Newcastle - Bradford 4-1 Ríkjandi meistarar Newcastle unnu öruggan 4-1 sigur gegn Bradford á St. James‘ Park. Brasilíumaðurinn Joelinton skoraði fyrsta markið. Samlandi hans og makker á miðjunni, Bruno Guimares, lagði annað markið upp fyrir danska framherjann William Osula. Brasilíumennirnir tengdu síðan saman í þriðja markinu, þegar Guimares lagði upp fyrir Joelinton, sem var að skora tvennu í fyrsta sinn í fimm ár. Andy Cook minnkaði muninn fyrir Bradford en hann er uppalinn hjá Newcastle. William Osula skoraði svo fjórða markið, og sitt annað í leiknum, til að gera algjörlega út af við leikinn. William Osula og Joelinton skoruðu báðir tvö mörk. Stu Forster/Getty Images Enski boltinn Mest lesið Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Enski boltinn Sagði konu sinni og börnum að lesa ekki kommentin Fótbolti Varar við áhorfendum á Ryder Cup: „Hey Rahmbo, hvar er Ozempicið?“ Golf Segja leikmenn hafa kvartað undan Guðmundi Handbolti Spenntur að spila aftur í Vestmannaeyjum Handbolti Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Enski boltinn Formaður dómaranefndar KKÍ tjáir sig ekki Körfubolti Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Enski boltinn Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Enski boltinn Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Enski boltinn Fleiri fréttir Eze með fyrsta markið fyrir Arsenal Hjólhestur hjá Palhinha og markaveisla hjá Skjórunum Segir að Wirtz væri betur borgið hjá Bayern en Liverpool Ragnar er fyrir ofan bankastjórann í Fantasy-deild Kaupþings Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Sjáðu fyrsta mark Isak og ruglað rautt spjald Ekitike Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Lítur á McGinn sem vin eftir magnaða stund saman á Villa Park Sunnudagsmessan: Hver hefur komið mest á óvart? Ekitike tryggði sigurinn og fór beint í sturtu Barcelona vill fá Rashford á tombóluverði Madueke frá í tvo mánuði Rauðu djöflarnir geta ekki nýtt færin Rooney segir tölvuspil hafa hjálpað Man Utd á sínum tíma Segir Man. City hafa verið beitt ósanngirni fyrir stórleikinn Fóru yfir breytta nálgun Guardiola: „Þetta var 7-3-0 á tímabili“ Aldrei verið minna með boltann í sex hundruð leikjum Haaland sýndi morðhótun eftir að hafa náð Solskjær Braut lítt notaða reglu: „Þetta er mjög áhugavert“ Sjáðu allt helsta úr stórleiknum og fimmtu umferð Arteta fyrstur í fimm deildarleiki í röð án taps gegn Guardiola Göfuglyndur Guardiola: „Heilt yfir var Arsenal betri aðilinn“ Vildi vinna sem og byrja leikinn Stórmeistarajafntefli í Lundúnum Hvort liðið ætlar að halda í við Liverpool? Elskar að spila fyrir Moyes sem hefur endurvakið feril hans „Hugmyndin var að verjast með fimm menn“ Sjá meira