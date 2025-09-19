Öflug hæð yfir Grænlandi og lægðasvæði austur af landinu beina áfram svalri norðlægri átt í landsins. Víða má búast við kalda eða strekkingi í dag en allhvassir eða hvassir vindstrengir verða undir Vatnajökli og á sunnanverðum Austfjörðum.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði skúrir eða él á Norður- og Austurlandi, en bjart að mestu í öðrum landshlutum.
Gular viðvaranir eru í gildi á Austfjörðum og Suðausturlandi fram til klukkan 15 og 16 í dag þar sem reiknað er með að vindhviður gætu farið yfir 30 metra á sekúndu. Þannig geta skapast varhugaverðar fyrir vegfarendur með aftanívagna eða á ökutækjum sem taka á sig mikinn vind.
Hiti verður á bilinu eitt til níu stig að deginum, mildast syðst, en víða líkur á næturfrosti.
Á laugardag: Norðvestan 10-18 m/s austanlands og lítilsháttar skúrir eða él fram eftir degi, en mun hægari og bjart að mestu í öðrum landshlutum. Hiti 2 til 9 stig yfir daginn. Vestan 3-10 um kvöldið og þykknar upp vestantil.
Á sunnudag: Vestan og suðvestan 5-13 og rigning, en væta með köflum um landið sunnanvert. Hiti 4 til 10 stig, mildast við vesturströndina.
Á mánudag (haustjafndægur): Suðlæg eða breytileg átt 3-10 og lítilsháttar væta, en rofar til á Norður- og Austurlandi. Hiti breytist lítið. Vaxandi suðaustanátt vestantil um kvöldið.
Á þriðjudag: Suðaustlæg átt og súld eða rigning með köflum, en þurrt um landið norðaustanvert. Hiti 8 til 13 stig.
Á miðvikudag: Suðlæg átt og skúrir, en léttir til á Norður- og Austurlandi. Hiti breytist lítið.
Á fimmtudag: Suðaustanátt og rigning, en úrkomulítið norðaustantil.