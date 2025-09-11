Engin stig dregin af Chelsea Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 11. september 2025 22:31 Þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að tapa stigum. EPA/DAVID CLIFF Enska úrvalsdeildarfélagið Chelsea mun ekki þurfa að óttast stigafrádrátt þrátt fyrir að enska knattspyrnusambandið hafi lagt fram 74 kærur á hendur félaginu. Fyrr í dag var greint frá því að Chelsea hefði verið ákært fyrir 74 brot sem áttu sér stað þegar Roman Abramovich var eigandi félagsins. Þar kom einnig fram að núverandi eigendur Chelsea hefðu bent enska sambandinu á að maðkur væri í mysunni. Einnig mun Chelsea hafa aðstoðað við rannsókn málsins til þessa og ætlar félagið að halda því áfram þangað til niðurstaða fæst. Sky Sports hefur heimildir fyrir því að enginn stigafrádráttur muni eiga sér stað. Talið er að félagið muni þurfa borga sekt líkt og það gerði á dögunum þegar það náði sátt í máli sínu og Knattspyrnusambandi Evrópu. Þar þurfti Chelsea að greiða 10 milljónir evra – tæplega einn og hálfan milljarð – í sekt. Sú sekt, og sektin sem félagið mun þurfa að greiða nú, koma ekki til með að hafa áhrif á hversu mikið félagið getur eytt í leikmenn. Sky Sports greinir frá því að þau félagaskipti sem vöktu hvað mestar grunsemdir hafi verið kaup félagsins á Eden Hazard, Samuel Eto‘o og Willian. Enska úrvalsdeildin hefur gefið Chelsea til 19. september til að svara ákærunum. Fótbolti Enski boltinn Mest lesið Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 3-0 | Áfram með hreðjatak á Blikum Íslenski boltinn Uppgjör: Valur - FH 27-32 | Jón Þórarinn skellti í lás þegar FH sótti tvö stig á Hlíðarenda Handbolti Innbrot í Kaplakrika: „Tóku peningahirsluna og brutu hana upp“ Sport Fullnaðarsigur Arnars Íslenski boltinn Tók tíuna af Messi og sló met Maradona Fótbolti Dagný ólétt að sínu þriðja barni Fótbolti Ótrúleg breyting á skrautlegum stjóra: Misst fjörutíu kíló á hálfu ári Enski boltinn Vaknaði útataður í eigin ælu eftir að hafa komist í Ryder-lið Evrópu Golf Bertone á leið í Stjörnuna en byrjar í fimm leikja banni Körfubolti Eriksen búinn að finna sér nýtt félag Fótbolti Fleiri fréttir Um hnífsárásina sem breytti lífi sínu: „Hluti af mér er horfinn“ Engin stig dregin af Chelsea Tyrkneska félagið staðfestir komu Onana Þjálfara kvennaliðs Sheffield United vikið tímabundið frá störfum Chelsea ákært fyrir 74 brot í eigendatíð Abramovich Fertugur Fabianski beðinn um að mæta aftur Ótrúleg breyting á skrautlegum stjóra: Misst fjörutíu kíló á hálfu ári Coote ákærður fyrir að framleiða barnaníðsefni Man. Utd er ekki eins lélegt og flestir halda Ange tekinn við Forest: „Hefur sýnt og sannað að hann geti unnið titla“ Liverpool hyggst fá Guéhi frítt Postecoglou að taka við Forest Nuno rekinn frá Forest Segir að treyja Man United sé þung byrði Man City og úrvalsdeildin náð sáttum varðandi auglýsingasamninga „Tottenham Hotspur er ekki til sölu“ Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Gyökeres vitni í réttarhöldum Segir að Liverpool-menn muni sennilega aldrei jafna sig á fráfalli Jota Orðin dýrust í sögu kvennaboltans Fantasýn: „Ekki kaupa Isak núna“ Levy var neyddur til að hætta Maðurinn sem keyrði á Liverpool stuðningsfólkið neitar sök Ein sú besta gæti snúið aftur eftir 20 mánaða fjarveru Gæti orðið fyrsti músliminn til að spila fyrir enska landsliðið Levy hættur hjá Tottenham eftir 25 ár í starfi Mo Salah var ekki skemmt vegna færslu um fyrrum félaga Setti nýtt heimsmet í Liverpool treyjum Chiesa og Tel ekki valdir í Meistaradeild en Dowman gæti slegið met Liverpool eyddi meira en öll sádi-arabíska deildin til samans Sjá meira