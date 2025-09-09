Liverpool hyggst fá Guéhi frítt Valur Páll Eiríksson skrifar 9. september 2025 11:49 Marc Guéhi komst ekki til Liverpool í lok félagsskiptagluggans en liðið vill fá hann frítt að ári. Vísir/Getty/Julian Finney Liverpool stefnir ekki á að leggja fram kauptilboð í Marc Guéhi, fyrirliða Crystal Palace, í janúar. Þó standi til að fá leikmanninn til Bítlaborgarinnar. Guéhi var orðaður við Liverpool í allt sumar og þótti tímaspursmál hvenær skipti hans myndu ganga í gegn. Crystal Palace hafði veitt liðinu leyfi til að ræða við fyrirliðann undir lok félagsskiptagluggans og virtist allt klappað og klárt fyrir 35 milljón punda skipti. Þá var tekin U-beygja í Lundúnum og eftir sat Guéhi hjá Palace vegna kröfu Olviers Glasner, þjálfara Palace, að sleppa honum ekki. Liverpool hefur verið sagt áhugasamt um að reyna aftur við Guéhi í janúar og fá hann á tombóluprís þar sem samningur hans við Lundúnaliðið rennur út næsta sumar. Samkvæmt The Telegraph er svo ekki. Liverpool klári tímabilið með núverandi varnarlínu án viðbóta og hyggist fremur semja við Guéhi næsta sumar og fá hann þar af leiðandi frítt. Önnur félög munu eflaust veita Liverpool baráttu um undirskrift Guéhi, hvort sem er í janúar eða næsta sumar. Liverpool er sagt sannfært um það að Guéhi sjái framtíð sína fyrir sér í Liverpool-borg og einfalt verði að ganga frá kaupi og kjörum, enda hafði varnarmaðurinn þegar náð samkomulagi um laun við kappann í lok ágúst. Enski boltinn Fótbolti Mest lesið Þurfti þrjú spor eftir árekstur við rútu landsliðsins Fótbolti Blaðamenn fleiri en Íslendingar Fótbolti Nuno rekinn frá Forest Enski boltinn Reif gjallarhornið úr höndum stuðningsmanns eftir fúkyrðaflaum Handbolti Segir að treyja Man United sé þung byrði Enski boltinn Postecoglou að taka við Forest Enski boltinn María flutt heim til Noregs eftir áfallið í Frakklandi Fótbolti Landsliðsþjálfari Frakka brýnir fyrir sínum leikmönnum að vanmeta ekki strákana okkar Fótbolti Serbar grátbiðja stuðningsmenn að haga sér Fótbolti „Saga sem verður sögð síðar“ Fótbolti Fleiri fréttir Liverpool hyggst fá Guéhi frítt Postecoglou að taka við Forest Nuno rekinn frá Forest Segir að treyja Man United sé þung byrði Man City og úrvalsdeildin náð sáttum varðandi auglýsingasamninga „Tottenham Hotspur er ekki til sölu“ Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Gyökeres vitni í réttarhöldum Segir að Liverpool-menn muni sennilega aldrei jafna sig á fráfalli Jota Orðin dýrust í sögu kvennaboltans Fantasýn: „Ekki kaupa Isak núna“ Levy var neyddur til að hætta Maðurinn sem keyrði á Liverpool stuðningsfólkið neitar sök Ein sú besta gæti snúið aftur eftir 20 mánaða fjarveru Gæti orðið fyrsti músliminn til að spila fyrir enska landsliðið Levy hættur hjá Tottenham eftir 25 ár í starfi Mo Salah var ekki skemmt vegna færslu um fyrrum félaga Setti nýtt heimsmet í Liverpool treyjum Chiesa og Tel ekki valdir í Meistaradeild en Dowman gæti slegið met Liverpool eyddi meira en öll sádi-arabíska deildin til samans Rauðu djöflarnir horfa til framtíðar með nýjum markverði Sunnudagsmessan: Fylltu í eyðurnar Guardiola fer ótroðnar slóðir með Donnarumma milli stanganna Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Biturðin lak af tilkynningu um Isak Man. City seldi markvörð og lánaði varnarmann Pressan gríðarleg eftir eyðslu sumarsins „Sjáum af hverju hann er að reyna koma honum í liðið“ Isak dýrastur í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Guéhi ekki til Liverpool Sjá meira