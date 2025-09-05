Orðin dýrust í sögu kvennaboltans Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 5. september 2025 13:46 Grace Geyoro skorar í leik Frakklands og Þýskalands í átta liða úrslitum á EM í sumar. epa/GEORGIOS KEFALAS London City Lionesses hafa keypt frönsku landsliðskonuna Grace Geyoro frá Paris Saint-Germain fyrir metverð. London City greiddi 1,4 milljón punda fyrir Geyoro sem er dýrasti leikmaður í sögu kvennaboltans. London City eru nýliðar í ensku deildinni en hafa verið virkir á félagaskiptamarkaðnum og keypt hvorki fleiri né færri en sextán leikmenn fyrir tímabilið sem hefst um helgina. Meðal leikmanna sem London City hefur fengið eru Danielle van de Donk, Nikita Parris og Katie Zelem. London City er í eigu hinnar vellauðugu Michele Kang sem á einnig Washington Spirit í Bandaríkjunum og Lyon í Frakklandi. Geyoro, sem er 28 ára, hefur leikið 103 landsleiki fyrir Frakkland og skorað 23 mörk. Hún varð einu sinni franskur meistari með PSG og þrisvar sinnum bikarmeistari. Í síðasta mánuði gerði Orlando Pride mexíkóska kantmanninn Lizbeth Ovalle að dýrasta leikmanni í sögu kvennaboltans þegar félagið greiddi Tigres UNAL 1,1 milljón punda fyrir hana. Metið stóð ekki lengi því Geyoro er nú orðin dýrasta fótboltakonan í sögunni. Það met hefur verið slegið fjórum sinnum í ár. London City mætir Arsenal í 1. umferð ensku deildarinnar á morgun en Geyoro gæti þreytt frumraun sína með liðinu gegn Manchester United um þarnæstu helgi. Enski boltinn Mest lesið Anníe Mist selur CrossFit Reykjavíkur og BKG meðal kaupenda Sport Stórsér á stjörnunni eftir leikfang dótturinnar Golf Allir lögðust niður eftir óvænta og ágenga truflun í fótboltaleik Fótbolti Þróttur lánar sextán ára strák til Inter Milan Íslenski boltinn Levy var neyddur til að hætta Enski boltinn Caitlin Clark ekki meira með á tímabilinu Körfubolti Fantasýn: „Ekki kaupa Isak núna“ Enski boltinn Messi skoraði tvö í síðasta landsleiknum í Argentínu Fótbolti Húðflúraði Diogo Jota á kálfann sinn Fótbolti Rekinn af velli eftir aðeins sex sekúndur af NFL tímabilinu Sport Fleiri fréttir Orðin dýrust í sögu kvennaboltans Fantasýn: „Ekki kaupa Isak núna“ Levy var neyddur til að hætta Maðurinn sem keyrði á Liverpool stuðningsfólkið neitar sök Ein sú besta gæti snúið aftur eftir 20 mánaða fjarveru Gæti orðið fyrsti músliminn til að spila fyrir enska landsliðið Levy hættur hjá Tottenham eftir 25 ár í starfi Mo Salah var ekki skemmt vegna færslu um fyrrum félaga Setti nýtt heimsmet í Liverpool treyjum Chiesa og Tel ekki valdir í Meistaradeild en Dowman gæti slegið met Liverpool eyddi meira en öll sádi-arabíska deildin til samans Rauðu djöflarnir horfa til framtíðar með nýjum markverði Sunnudagsmessan: Fylltu í eyðurnar Guardiola fer ótroðnar slóðir með Donnarumma milli stanganna Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Biturðin lak af tilkynningu um Isak Man. City seldi markvörð og lánaði varnarmann Pressan gríðarleg eftir eyðslu sumarsins „Sjáum af hverju hann er að reyna koma honum í liðið“ Isak dýrastur í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Guéhi ekki til Liverpool Sjáðu stórfurðulegt viðtal við Emery: Svaraði öllum spurningum Marco Bizot Glugganum lokað: Upptalning á öllu sem átti sér stað Sjáðu sturlað sigurmark Liverpool og öll hin Glæsimark Szoboszlai tryggði sigurinn City tapaði öðrum leiknum í röð en fyrstu sigrar Brighton og West Ham Dómari tekinn af leik Liverpool og Arsenal nokkrum klukkutímum fyrir leik Andri Lucas flytur til Englands Gerir eins og Isak en vill komast til Newcastle Hneykslaður á United: Fögnuðu markspyrnu eins og þeir væru að vinna HM Sjá meira