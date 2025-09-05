Levy var neyddur til að hætta

Tottenham tilkynnti í gær að stjórnarformaðurinn Daniel Levy hefði óvænt sagt starfi sínu lausu hjá Tottenham og væri hættur eftir að hafa verið hæstráðandi hjá félaginu í 25 ár. Nú vita menn meira um það sem gekk á bak við tjöldin.
The Athletic hefur heimildir fyrir því að Levy var í raun neyddur til að hætta störfum.
Hann sjálfur kom því ekki að þessari ákvörðun heldur var hún tekin af eigendum félagsins sem er Lewis fjölskyldan.
Levy var sagt í gær að hann væri á förum. Í stað hans mun Peter Charrington, stjórnarmaður hjá eigendum Tottenham, taka við sem óháður stjórnarformaður.
Vinai Venkatesham verður framkvæmdarstjóri en engar breytingar verða á eignarhaldi félagsins.
Levy sendi frá sér yfirlýsingu þar sem hann sagðist vera mjög stoltur af uppbyggingunni á félaginu og þakkaði stuðningsmönnum, leikmönnum og starfsfólki stuðninginn í gegnum árin.
„Ég er virkilega stoltur af samvinnu okkar. Við byggðum heimsklassa lið sem keppir á hæsta getustigi. Ofan á það höfum við byggt upp samfélag,“ sagði Levy í yfirlýsingunni.
UPDATE: A club statement said Daniel Levy had “stepped down” but the decision was taken by the club’s majority shareholders, the Lewis family.Levy was told on Thursday that he would be leaving his position, with Peter Charrington, the Lewis family’s appointee, stepping into the… https://t.co/bzqrYFpV42 pic.twitter.com/3rO0xe4zwv— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 4, 2025
