Alan Shearer og Wayne Rooney gagnrýndu Alexander Isak sem freistar þess að komast til Liverpool með öllum tiltækum ráðum.
Isak neitar að spila fyrir Newcastle og var ekki með liðinu í markalausa jafnteflinu við Aston Villa í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í gær.
Shearer og Rooney voru sérfræðingar í fyrsta þætti Match of the Day eftir brotthvarf Garys Lineker og þeir sögðu sína skoðun á framferði Isaks. Rooney hefur sjálfur verið í svipaðri stöðu, þegar hann reyndi að komast frá Manchester United haustið 2010.
„Hann verður að fara rétta leið að þessu og það er rétt leið til að gera þetta. Ég hef verið í þessari stöðu þegar ég óskaði eftir því að fara frá United,“ sagði Rooney.
„En þú óskaðir eftir að vera seldur. Þú neitaðir ekki að æfa, þú neitaðir ekki að spila svo það er leið til að gera þetta og Alex er ekki að gera þetta á réttan hátt. Þú finnur til með leikmönnunum og knattspyrnustjóranum. Leikmennirnir lögðu sig alla fram fyrir félagið og þúsundir stuðningsmanna sem ferðuðust alla leið á Villa Park. Þeir gáfu allt í þetta,“ sagði Shearer.
„Samt horfa þeir á annan leikmann, hvar sem hann er, sem neitar að spila þrátt fyrir að vera með þriggja ára samning og með rúmlega hundrað þúsund pund í vikulaun á meðan stuðningsmennirnir eru að borga 60-70 pund fyrir miða auk ferðakostnaðar. Þú getur rétt svo ímyndað þér reiðina sem þeir upplifa vegna þess að einhver leyfir sér að segja: Ég neita að spila. Þú getur bara ekki gert það þegar þú ert með þriggja ára samning.“
Shearer benti þó á að tvær hliðar séu á öllum málum og ekkert hafi enn heyrst frá Isak sjálfum eða aðilum tengdum honum. Og hann vildi ekki útiloka að Isak myndi spila aftur fyrir Newcastle, ef hann biðst afsökunar, þótt hann teldi það ólíklegt.
Isak hefur skorað 62 mörk í 109 leikjum fyrir Newcastle síðan hann kom til liðsins frá Real Sociedad fyrir þremur árum. Hann var í sigurliði Newcastle í enska deildabikarnum á síðasta tímabili.