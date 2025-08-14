Chelsea gefur fjölskyldu Jota hluta af HM-bónusunum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. ágúst 2025 09:14 Diogo Jota verður minnst hjá Liverpool um ókomna tíð. Getty/Andrew Powell Chelsea ætlar að heiðra minningu Liverpool mannsins Diogo Jota með miklum rausnarskap. Félagið hefur ákveðið að hluti af bónusgreiðslum til leikmanna Chelsea vegna sigursins í heimsmeistarakeppni félagsliða muni renna sem fjárhagsaðstoð til fjölskyldna Diogo Jota og Andre Silva. The Athletic segir frá þessu. Leikmenn Chelsea fá að skipta á milli sína ellefu milljónum punda eða næstum því tveimur milljörðum króna. Liverpool ákvað strax af borga fjölskyldunni upp samning Jota sem var í tvö ár til viðbótar. Fjölskyldan hefur fengið mikinn stuðnings víðsvegar að eftir þetta mikla áfall. Diogo Jota var aðeins 28 ára gamall og bróðir hans þremur árum yngri. Portúgölsku bræðurnir létust í bílslysi þegar þeir voru á leið í ferju til fara til Englands þar sem undirbúningstímabilið var að hefjast hjá Liverpool. Þeim verður minnst á öllum leikjum fyrstu umferðar ensku úrvalsdeildarinnar þar á meðal í opnunarleiknum á Anfield annað kvöld þar sem Liverpool tekur á móti Bournemouth. Chelsea varð heimsmeistari félagsliða í sumar eftir 3-0 sigur á Paris Saint Germain í úrslitaleiknum. Árangur Chelsea á heimsmeistaramótinu skilaði því 84,4 milljónum punda eða meira en tíu milljörðum íslenskra króna. View this post on Instagram A post shared by The Athletic | Football (@theathleticfc) Enski boltinn Andlát Diogo Jota Mest lesið Leik U21 liðs Man United hætt vegna meiðsla leikmanns Enski boltinn Nýja stórstjarna Liverpool fékk ekki að hafa sjónvarp heima hjá sér Enski boltinn Labbaði í fjórtán tíma á keppnisstað og vann síðan 63 km ofurhlaup Sport Viktor Gísli fær treyju númer eitt hjá Barcelona Handbolti Fókus á bolta ekki bullur: „Á ekki að sjást í kringum fótboltaleiki“ Fótbolti Ótrúlegt golfhögg í reiðiskasti slær í gegn á netinu Golf UFC-bardagi í Hvíta húsinu á þjóðhátíðardaginn Sport Chelsea gefur fjölskyldu Jota hluta af HM-bónusunum Enski boltinn Er ekki loksins kominn tími á það að því að við vinnum Danina? Fótbolti Enska augnablikið: AGUERO!! Enski boltinn Fleiri fréttir Tony Adams vill að Arsenal skipti um fyrirliða Rooney sár út í Tom Brady: „Fannst hann vera mjög ósanngjarn“ Chelsea gefur fjölskyldu Jota hluta af HM-bónusunum Nýja stórstjarna Liverpool fékk ekki að hafa sjónvarp heima hjá sér Enska augnablikið: AGUERO!! Leik U21 liðs Man United hætt vegna meiðsla leikmanns Calvert-Lewin á leið til Leeds Willum lagði upp sigurmark Birmingham Jason Daði og félagar fá Rauðu djöflana í heimsókn Enska augnablikið: Hugsaði til van Persie eftir frægt mark í Eyjum Rashford segir Man. United fast í einskismannslandi Grealish valdi númerið sitt vegna Rooney og Gascoigne „Fáránleg staða sem er komin upp“ Stuðningsmenn Chelsea bjartsýnastir en mjög svartsýnir hjá Newcastle Enska augnablikið: Hefði gengið af Hjálmari dauðum Hent út úr Tottenham liðinu fyrir óstundvísi Vildi hvergi annarsstaðar spila Dýrasti leikmaður í sögu City lánaður til Everton Enska augnablikið: Forsjáli félaginn sem missti af öllu Úr enska boltanum í eiturlyfjasmygl og sjö ára fangelsi Isak ætlar aldrei að spila fyrir Newcastle aftur Coote dæmdur í átta vikna bann fyrir ummælin um Klopp Enska augnablikið: Sá allra svalasti „Öllum í ensku úrvalsdeildinni er illa við Man United“ Bale af golfvellinum og á skjáinn Hákon Rafn gæti fengið sénsinn Donnarumma skilinn eftir heima Enska augnablikið: Hlaupið út úr húsinu Hafa selt næstum alla vörnina en liðsstyrkur á leiðinni frá liði Hákonar Grealish lánaður burt en City vill ekki selja Savinho Sjá meira