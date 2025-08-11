„Það er nóg eftir af sumrinu. Það er ekkert sem bendir til þess að hér sé að kólna. Þó það hafi komið ein frostnótt, þá er það engin vísbending um að sumarið sé að verða búið eða komið haust fyrr en venjulega. Síður en svo.“
Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur lofaði þessu í samtali við þáttastjórnendur Reykjavík síðdegis í dag. Greint var frá því í morgun að hiti hafi farið niður fyrir frostmark á Þingvöllum í nótt eftir 27 daga frostleysi á landinu.
Hitatölur næturinnar eru þó ekki sérlegur haustboði að sögn Einars. Hann reiknar ekki með næturfrosti aftur á næstunni.
„Það eru ekki að skapast skilyrði til þess. Til þess þurfum við að fá heiðríkju og hægan vind. Það er reyndar heldur kaldara loft úr norðri yfir hluta af landinu þannig að menn gætu séð snjó í efstu toppum fyrir norðan og vestan.“
Hann segir nóg eftir af sumrinu og bendir á að stundum sé september hlýrri en júní.
Svæsin hitabylgja ríður nú yfir Evrópu og hiti hefur mælst yfir fjörutíu gráður í Frakklandi, Spáni og Portúgal. Einar segir íbúa hér á landi ekki koma til með að njóta góðs af hitanum í Suðvestur-Evrópu.
„Það er oft þannig að þegar það er mikil sól í Evrópu fáum við rakann. Það er lægð á leiðinni með úrkomu mjög víða, sérstaklega um sunnan- og vestanvert landið,“ segir Einar.
Um komandi helgi kemur aftur á móti hlýtt loft úr suðvestri. Íbúar Norður- og Austurlands fái fyrst og fremst að njóta góðs af því með bjartviðri og háum hitatölum. Meiri vætu verði viðvart fyrir sunnan- og vestan. En hlýja loftinu gæti fylgt strekkingur.