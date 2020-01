Pogba vonast til að geta hjálpað ungum leikmönnum Manchester United | Myndband

Paul Pogba, franski miðvallarleikmaður Manchester United, hefur lítið náð að leika listir sínar í vetur vegna þrálátra meiðsla á ökkla. Hann var í viðtali við sjónvarpsstöð Manchester United, MUTV, þar sem hann ræddi meðal annars að hann vildi vera fyrirmynd innan- sem utan vallar hjá félaginu.



Paul Pogba er reglulega til umræðu þegar ræða skal Manchester United. Hann er með of margar hárgreiðslur, hann skemmtir sér of vel á samfélagsmiðlum, hann er ekki svona og hann er ekki hinsegin.



Það virðist varla skipta máli hvað drengurinn gerir, alltaf er það til umræðu. Að því sögðu er ljóst að Manchester United er hvorki fugl né fiskur án leikannsins sem var mikilvægur hlekkur í heimsmeistaraliði Frakklands sumarið 2018. Frammistaða liðsins í vetur sýnir og sannar það.



Hann var eins og áður sagði í viðtali við MUTV nýverið þar sem hann ræddi unga leikmenn liðsins sem hafa fengið tækifæri í vetur sökum meiðsla eldri leikmanna liðsins.

„Ég er orðinn gamall,” greip Pogba inn í þegar hann var spurður hvort honum liði eins og hann gæti hjálpað yngri leikmönnum félagsins þó hann væri aðeins 26 ára gamall. Frakkinn síkáti verður 27 ára í mars næstkomandi.



Hann svaraði svo spurninguna á mjög einlægan hátt.



„Ég held og ég vona að ég geti hjálpað þeim og sýnt þeim að þeir geti spilað hér. Þetta er eitt af stærstu félögum í heimi, ef ekki stærsta félag í sögunni. Þú [ungir leikmenn félagsins] hefur tækifæri til að vera í Manchester United svo taktu tækifærið þegar það kemur.”



„Þú ert ungur, þú ert með gæði, þú hefur ekkert að óttast. Ég vona að ég geti fyrir fyrirmynd, bæði innan- sem utanvallar. Og ég vona að einn daginn - því ég tel mig ekki enn vera orðinn gamlan mann - að ungu leikmennirnir sem koma upp muni taka stöðuna mína í liðinu. Þannig er það hér og ég mun ekki spila að eilífu.“



„Ég vona að ungu leikmennirnir verði goðsagnir hér hjá félaginu en þeir verða að njóta og virða það tækifæri sem þeir fá,“ sagði Pogba að lokum.



Að því sögðu er talið að tveir ungir leikmenn Manchester United feti í fótspor Paul Pogba og yfirgefi liðið þar sem þeim finnst þeir ekki hafa fengið nægileg tækifæri, það eru þeir Angel Gomes og Tahith Chong. Gomes hefur verið orðaður við Barcelona á meðan Chong er orðaður við Juventus eða Inter Milan.



Þó svo að þeir ákveði að yfirgefa félagið er leikmannahópurinn enn ungur að árum og Pogba vonast til að geta aðstoðað leikmenn á borð við Brandon Williams, Mason Greenwood, Daniel James og mögulega þá Marcus Rashford og Scott McTominay á komandi misserum. Hvort það verði lengur en til sumarsins 2021 verður að koma í ljós en þá rennur samningur Pogba við Man Utd út.

