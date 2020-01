„Manchester United myndi eyðileggja Maradona, Maldini og Pele“



Mino Raiola, umboðsmaður Paul Pogba og fleirri stórstjarna, er ekki þekktur fyrir að liggja á skoðunum sínum.



Hann hefur verið duglegur að senda kveðjur á forráðamenn Manchester United og hélt því áfram í nýjasta viðtali sínu.



Raiola ræddi umbjóðanda sinn, Paul Pogba, í samtali við ítalskt dagblað og þar skafaði hann ekkert af hlutunum.



„Vandamál Pogba er Manchester United. Þetta er félag sem er ekki í neinni snertingu við raunveruleikann og er ekki með neitt verkefni í gangi,“ sagði Raiola.





