Brasilíski snillingurinn Neymar fékk ansi verðugt verkefni á dögunum en fréttamiðillinn Squawka birti myndbandið á vef sínum í gær.



Neymar átti að velja draumaliðið með fimm mönnum (e. five-a-side) eða með öðrum orðum að stilla upp fimm bestu knattspyrnumönnum sem hann veit um.



Hins vegar var ein regla; þeir máttu ekki vera frá Brasilíu.





Neymar names his ideal five-a-side team with two rules.



1.) They can't be Brazilian

2.) They must be retired



Who would you pick? pic.twitter.com/zyOjBYaDOw