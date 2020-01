Pogba þarf að fara í aðgerð

Endurkoma Paul Pogba í lið Manchester United var stutt að þessu sinni en hann kom til baka rétt fyrir jól eftir langa fjarveru. Nú þarf franski miðjumaðurinn að leggjast á skurðarborðið og verður frá keppni næsta mánuðinn.



Ole Gunnar Solskjær, knattspyrnustjóri Manchester United, staðfesti það eftir leikinn á móti Arsenal í gær að Poga yrði ekki með liðinu næstu þrjár til fjórar vikur.



Paul Pogba er búinn að glíma við ökklameiðsli síðan í september en hann lék ekki með United liðinu frá 30. september til 22. desember.





Paul Pogba to have surgery on ankle injury as doubts about his Manchester United future continue to grow | @SamJDean https://t.co/rC1mOTvwlX