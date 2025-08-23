Dýrasti leikmaður í sögu Brentford, Dango Ouattara, skoraði strax í fyrsta leik sínum fyrir félagið í dag þegar hann gerði sigurmarkið gegn Aston Villa. Þremur leikjum var að ljúka í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Ouattara skoraði eina markið þegar Brentford vann Villa, á tólftu mínútu, og tryggði liðinu sín fyrstu þrjú stig á tímabilinu. Villa-menn eru hins vegar bara með eitt stig eftir fyrstu tvo leikina og hafa enn ekki skorað mark.
Bournemouth vann einnig 1-0 sigur, gegn Wolves sem líkt og Villa hefur ekki skorað á leiktíðinni því liðið tapaði 4-0 gegn Manchester City í fyrsta leik. Marcus Tavernier skoraði markið strax á fjórðu mínútu, þó það gæti verið skráð sem sjálfsmark, eftir sendingu frá Antoine Semenyo. Toti Gomes, fyrirliði Wolves, fékk að líta rauða spjaldið snemma í seinni hálfleik.
Þriðji sigurinn kom svo hjá Burnley gegn Sunderland í nýliðaslag, 2-0. Josh Cullen skoraði fyrra í upphafi seinni hálfleiks og Jaidon Anthony skoraði eftir skyndisókn í lokin, og innsiglaði afar dýrmætan sigur.
Fyrr í dag vann Tottenham 2-0 sigur gegn Manchester City á útivelli en lokaleikur dagsins er svo á milli Arsenal og Leeds í Lundúnum.
