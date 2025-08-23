Arsenal er með fullt hús stiga eftir tvær fyrstu umferðirnar í ensku úrvalsdeildinni en liðið vann öruggan 5-0 sigur á Leeds í dag.
Það tók heimamenn drjúga stund að brjóta á bak aftur varnarmúr gestanna en varnarmaðurinn Jurrien Timber gerði það á 34. mínútu með skalla eftir hornspyrnu. Bukayo Saka skoraði svo laglegt mark rétt fyrir hálfleik og Arnsenal í þægilegri stöðu í hálfleik.
Markaskorarinn sem allir hafa beðið eftir, Viktor Gyökeres, opnaði markareikninginn sinn í ensku deildinni með einstaklingsframtaki í teignum á 48. mínútu. Hann fékk svo að taka vítaspyrnu í uppbótartíma og skoraði af miklu öryggi.
Timber skoraði svo aftur eftir hornspyrnu á 56. mínútu og tvöfaldaði þar með markafjölda sinn frá síðasta tímabili.
Öruggur 5-0 sigur Arsenal staðreynd en meiðsli þeirra Martin Ödegaard og Leandro Trossard, sem báðir fóru meiddir af velli í dag, setja óneitanlega smá skugga á annars frábæran dag fyrir Arsenal.