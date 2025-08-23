Leikmannamál Tindastóls voru til umræðu í Bestu mörkunum í gær en Stólarnir bíða og bíða eftir leikheimild fyrir leikmann sem er löngu kominn til landsins.
Halldór Jón Sigurðsson, þjálfari Tindastóls, var spurður eftir 5-0 tap gegn Breiðabliki í gær hvernig slagurinn við Útlendingastofnun gengi og Donni svaraði þeirri spurningu nokkuð afdráttarlaust:
„Hann gengur bara ekki neitt og ég get alveg haldið endalaust rant um það. Þetta er algjörlega út út kortinu.“
Hann bætti svo við:
„Regluverkið hjá knattspyrnusambandinu með tilliti til Útlendingastofnunar og Vinnumálastofnunar er algjörlega út úr kortinu og þetta þarf að endurskoða.“
Nýliðar Tindastóls sitja einu stigi frá fallsæti og hafa ekki náð í sigur síðan 24. júlí. Hópurinn hjá liðinu er þunnskipaður og hefur liðið aðeins ferðast með fjóra varamenn í útileiki undanfarið. Það er því alveg ljóst að það munar um hvern einasta leikmann og sérfræðingarnir í Bestu mörkunum fóru yfir þetta mál í gær.
Innslagið í heild og umræðuna má sjá hér að neðan.