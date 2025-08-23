Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Skelfi­leg mis­tök City og full­komin byrjun Spurs

Sindri Sverrisson skrifar
Brennan Johnson fagnar marki sínu gegn Manchester City í dag. Getty/Shaun Botterill

Tottenham Hotspur heldur áfram fullkominni byrjun sinni í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, undir stjórn Thomas Frank, en liðið vann Manchester City á útivelli í dag, 2-0.

Spurs hafa því enn ekki fengið á sig mark á leiktíðinni því þeir skelltu Burnley, 3-0, í fyrstu umferðinni þegar City vann 4-0 gegn Wolves.

Bæði mörkin í dag komu í fyrri hálflfeiknum. Brennan Johnson skoraði á 37. mínútu, og hefur þar með skorað í báðum fyrstu leikjunum, en hann skoraði eftir að Richarlison renndi boltanum þvert fyrir markið. Richarlison var í fyrstu dæmdur rangstæður en eftir skoðun á myndbandi var markið dæmt gilt. 

Seinna markið kom svo eftir skelfileg mistök James Trafford í marki City. Hann sendi stutta sendingu innan eigin teigs sem Tottenham-menn komust í, og eftir skot Richarlison barst boltinn svo á Joao Palhinha sem skoraði í uppbótartíma fyrri hálfleiksins.

