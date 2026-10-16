Suðvestan átta til þrettán metrar á sekúndu og lítilsháttar skúrir en bjart að mestu um landið austanvert. Hiti á bilinu fjögur til tíu stig.
Þetta segja spár Veðurstofunnar. Vaxandi sunnanátt í fyrramálið og dálítil væta en léttskýjað norðaustan- og austanlands. Talsverð rigning á morgun. Sunnan og suðaustan fimmtán til tuttugu og fimm metrar á sekúndu síðdegis, hvassast vestantil en úrkomulítið á Norður- og Austurlandi. Hiti verður þá á bilinu sjö til þrettán stig.
Vaxandi sunnanátt og dálítil væta um helgina en léttskýjað norðaustan- og austanlands. Áfram hvasst og talsverð rigning.