Veður

Appel­sínu­gular og gular við­varanir gefnar út

Atli Ísleifsson skrifar
Spáð er stormi og stórhríð á miðvikudaginn.
Spáð er stormi og stórhríð á miðvikudaginn. Veðurstofan

Veðurstofan hefur gefið út bæði gular og appelsínugular viðvaranir á stærstum hluta landsins á miðvikudag. Von er á stormi og stórhríð og hefur veðurfræðingur sagt að gera megi ráð fyrir að meðal annars verði raskanir á flugi.

Á vef Veðurstofunnar má sjá að gular viðvaranir taka gildi á suðurhluta landsins á miðvikudagsmorgun og taka þær gildi á vestur- og norðvesturhluta landsins um hádegisbil.

Spáð er austan- og norðaustan stormi þar sem má reikna með snörpum vindhviðum víða um land og verður ýmist varasamt eða ekkert ferðaveður.

Appelsínugul viðvörun tekur svo gildi á Vestfjörðum klukkan 17 á miðvikudag og á Ströndum og Norðurlandi vestra þremur tímum síðar.

Síðustu viðvaranirnar gilda til sex á fimmtudagsmorgun.

Á vef Veðurstofunnar má sjá að eins og staðan er nú verða engar viðvaranir í gildi á höfuðborgarsvæðinu.

Að neðan má sjá upplýsingar um þær viðvaranir sem hafa verið gefnar út: 

Suðurland

  • Austan og norðaustan stormur (Gult ástand)
  • 14 okt. kl. 06:00 – 12:00
  • Austan og norðaustan 15-25 m/s og snarpar vindhviður, hvassast syðst. Talsverð rigning á láglendi. Varasamt ferðaveður. Lausamunir geta fokið.

Faxaflói

  • Norðaustan og norðan stormur (Gult ástand)
  • 14 okt. kl. 10:00 – 23:00
  • Norðaustan og síðar norðan 15-25 m/s og snarpar vindhviður, hvassast norðantil. Talsverð rigning á láglendi, en slydda eða snjókoma til fjalla, einkum norðantil. Varasamt ferðaveður. Lausamunir geta fokið.

Breiðafjörður

  • Norðaustan og norðan stormur (Gult ástand)
  • 14 okt. kl. 10:00 – 20:00
  • Norðaustan og síðar norðan 15-25 m/s og snarpar vindhviður, hvassast norðantil. Talsverð rigning á láglendi, en slydda eða snjókoma til fjalla. Varasamt ferðaveður. Lausamunir geta fokið.
  • Norðan hríð (Gult ástand)
  • 14 okt. kl. 20:00 – 15 okt. kl. 01:00
  • Norðan 15-23 m/s og slydda eða snjókoma. Takmarkað skyggni og snjóþekja á vegum. Varasamt ferðaveður. Lausamunir geta fokið.

Vestfirðir

  • Norðaustan hríð (Gult ástand)
  • 14 okt. kl. 11:00 – 17:00
  • Norðaustan og síðar norðan 15-25 m/s og snarpar vindhviður. Talsverð eða mikil rigning, slydda eða snjókoma, snjólínan færist neðar eftir því sem á líður. Slæmt ferðaveður. Lausamunir geta fokið.
  • Norðan stórhríð (Appelsínugult ástand)
  • 14 okt. kl. 17:00 – 15 okt. kl. 02:00
  • Norðan 18-25 m/s. Talsverð eða mikil snjókoma eða slydda með lélegu skyggni og snjó á vegum. Ekkert ferðaveður. Snarpar vindhviður og lausamunir geta fokið.

Strandir og Norðurland vestra

  • Norðaustan stormur (Gult ástand)
  • 14 okt. kl. 10:00 – 20:00
  • Norðaustan 15-25 m/s, hvassast í vindstrengjum við fjöll og snarpar vindhviður. Talsverð eða mikil rigning á láglendi, en slydda eða snjókoma til fjalla. Varasamt ferðaveður. Lausamunir geta fokið.
  • Norðan stórhríð (Appelsínugult ástand)
  • 14 okt. kl. 20:00 – 15 okt. kl. 05:00
  • Norðan 18-25 m/s, hvassast norðantil. Talsverð eða mikil snjókoma eða slydda með lélegu skyggni og snjó á vegum. Ekkert ferðaveður. Snarpar vindhviður og lausamunir geta fokið.

Suðausturland

  • Austan og norðaustan stormur (Gult ástand)
  • 14 okt. kl. 06:00 – 12:00
  • Austan og norðaustan 15-25 m/s og snarpar vindhviður, hvassast undir Öræfajökli. Talsverð eða mikil rigning á láglendi. Varasamt ferðaveður. Lausamunir geta fokið.

Miðhálendið

  • Austan og norðaustan stormur með hríð (Gult ástand)
  • 14 okt. kl. 07:00 – 14:00
  • Austan og norðaustan 18-25 m/s og snarpar vindhviður. Talsverð eða mikil snjókoma, slydda eða rigning. Ekkert ferðaveður.
  • Norðvestan hríð (Gult ástand)
  • 14 okt. kl. 20:00 – 15 okt. kl. 06:00
  • Norðvestan 15-25 m/s og snjókoma. Ekkert ferðaveður.
Veður

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