Appelsínugular og gular viðvaranir gefnar út Atli Ísleifsson skrifar 12. október 2026 13:52 Spáð er stormi og stórhríð á miðvikudaginn. Veðurstofan Veðurstofan hefur gefið út bæði gular og appelsínugular viðvaranir á stærstum hluta landsins á miðvikudag. Von er á stormi og stórhríð og hefur veðurfræðingur sagt að gera megi ráð fyrir að meðal annars verði raskanir á flugi. Á vef Veðurstofunnar má sjá að gular viðvaranir taka gildi á suðurhluta landsins á miðvikudagsmorgun og taka þær gildi á vestur- og norðvesturhluta landsins um hádegisbil. Spáð er austan- og norðaustan stormi þar sem má reikna með snörpum vindhviðum víða um land og verður ýmist varasamt eða ekkert ferðaveður. Appelsínugul viðvörun tekur svo gildi á Vestfjörðum klukkan 17 á miðvikudag og á Ströndum og Norðurlandi vestra þremur tímum síðar. Síðustu viðvaranirnar gilda til sex á fimmtudagsmorgun. Á vef Veðurstofunnar má sjá að eins og staðan er nú verða engar viðvaranir í gildi á höfuðborgarsvæðinu. Að neðan má sjá upplýsingar um þær viðvaranir sem hafa verið gefnar út: Suðurland Austan og norðaustan stormur (Gult ástand) 14 okt. kl. 06:00 – 12:00 Austan og norðaustan 15-25 m/s og snarpar vindhviður, hvassast syðst. Talsverð rigning á láglendi. Varasamt ferðaveður. Lausamunir geta fokið. Faxaflói Norðaustan og norðan stormur (Gult ástand) 14 okt. kl. 10:00 – 23:00 Norðaustan og síðar norðan 15-25 m/s og snarpar vindhviður, hvassast norðantil. Talsverð rigning á láglendi, en slydda eða snjókoma til fjalla, einkum norðantil. Varasamt ferðaveður. Lausamunir geta fokið. Breiðafjörður Norðaustan og norðan stormur (Gult ástand) 14 okt. kl. 10:00 – 20:00 Norðaustan og síðar norðan 15-25 m/s og snarpar vindhviður, hvassast norðantil. Talsverð rigning á láglendi, en slydda eða snjókoma til fjalla. Varasamt ferðaveður. Lausamunir geta fokið. Norðan hríð (Gult ástand) 14 okt. kl. 20:00 – 15 okt. kl. 01:00 Norðan 15-23 m/s og slydda eða snjókoma. Takmarkað skyggni og snjóþekja á vegum. Varasamt ferðaveður. Lausamunir geta fokið. Vestfirðir Norðaustan hríð (Gult ástand) 14 okt. kl. 11:00 – 17:00 Norðaustan og síðar norðan 15-25 m/s og snarpar vindhviður. Talsverð eða mikil rigning, slydda eða snjókoma, snjólínan færist neðar eftir því sem á líður. Slæmt ferðaveður. Lausamunir geta fokið. Norðan stórhríð (Appelsínugult ástand) 14 okt. kl. 17:00 – 15 okt. kl. 02:00 Norðan 18-25 m/s. Talsverð eða mikil snjókoma eða slydda með lélegu skyggni og snjó á vegum. Ekkert ferðaveður. Snarpar vindhviður og lausamunir geta fokið. Strandir og Norðurland vestra Norðaustan stormur (Gult ástand) 14 okt. kl. 10:00 – 20:00 Norðaustan 15-25 m/s, hvassast í vindstrengjum við fjöll og snarpar vindhviður. Talsverð eða mikil rigning á láglendi, en slydda eða snjókoma til fjalla. Varasamt ferðaveður. Lausamunir geta fokið. Norðan stórhríð (Appelsínugult ástand) 14 okt. kl. 20:00 – 15 okt. kl. 05:00 Norðan 18-25 m/s, hvassast norðantil. Talsverð eða mikil snjókoma eða slydda með lélegu skyggni og snjó á vegum. Ekkert ferðaveður. Snarpar vindhviður og lausamunir geta fokið. Suðausturland Austan og norðaustan stormur (Gult ástand) 14 okt. kl. 06:00 – 12:00 Austan og norðaustan 15-25 m/s og snarpar vindhviður, hvassast undir Öræfajökli. Talsverð eða mikil rigning á láglendi. Varasamt ferðaveður. Lausamunir geta fokið. Miðhálendið Austan og norðaustan stormur með hríð (Gult ástand) 14 okt. kl. 07:00 – 14:00 Austan og norðaustan 18-25 m/s og snarpar vindhviður. Talsverð eða mikil snjókoma, slydda eða rigning. Ekkert ferðaveður. Norðvestan hríð (Gult ástand) 14 okt. kl. 20:00 – 15 okt. kl. 06:00 Norðvestan 15-25 m/s og snjókoma. Ekkert ferðaveður. Veður Tengdar fréttir Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Viðvaranir verða gefnar út á landinu öllu vegna óvenju djúprar lægðar sem á að ganga yfir landið á miðvikudag. 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