Vindar verða fremur hægir í dag en norðan- og norðvestanstrekkingur úti við norðvestur- og suðvesturströndina. Samkvæmt spá Veðurstofu Íslands fylgir þessu rigning með köflum eða skúrir.
Allmikil lægð er skammt suður af landinu og þokast hún austur með suðurströndinni. Lægðin verður komin austur af landinu í kvöld og dregur þá víða úr vindi og úrkomu.
Á morgun er útlit fyrir hæga suðlæga eða breytilega átt og skúrir á víð og dreif. Ný lægð nálgast landið á sunnudag og verður því rigning sunnantil um kvöldið.
Á laugardag:Suðlæg eða breytileg átt, 3-8 m/s og sums staðar dálítil væta, en þurrt að mestu austanlands. Hiti 3 til 10 stig.Á sunnudag:Vaxandi austan- og suðaustanátt með rigningu, 13-20 m/s síðdegis, hvassast við suðvesturströndina, en lengst af úrkomulítið á Norðurlandi. Hiti 5 til 10 stig.Á mánudag:Stíf sunnan- og suðaustanátt og rigning, en styttir upp á Norður- og Austurlandi seinnipartinn. Hiti 4 til 11 stig.Á þriðjudag:Útlit fyrir suðlæga átt með skúrum eða jafnvel slydduéljum, einkum sunnan- og vestantil, og heldur kólnandi veðri.Á miðvikudag:Hæg breytileg átt með stöku skúrum eða slydduéljum og fremur svölu í veðri.Á fimmtudag:Lítur út fyrir suðvestanátt með úrkomu á vestanverðu landinu, en þurru eystra. Enn heldur svalt í veðri.