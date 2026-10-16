Erlent

Á­rásar­maðurinn sex­tán ára

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Skólanum var lokað um tíma.
Skólanum var lokað um tíma. AP/Joe Kline

Sá sem skaut þrjú börn á grunnskólaaldri og einn kennara til bana í Oregonríki í Bandaríkjunum í gær var sextán ára. Hann var skotinn til bana af óbreyttum borgara.

Árásin átti sér stað í gær og greinir BBC frá. Árásarmaðurinn hefur ekki verið nafngreindur en hann braust inn í Silver Rail-grunnskólann með því að skjóta á læstar hurðar. Að því búnu hófst skothríð í skólanum.

Börnin þrjú sem létust voru fimm, átta og ellefu ára. Kennarinn var á sextugsaldri. Samkvæmt BBC var það vegfarandi sem skarst í leikinn, elti árásarmanninn inn í skólann og skaut hann til bana áður en lögregla kom á vettvang.

Óljóst er hvort árásarmaðurinn hafi einhver tengsl við skólann sem var lokað um tíma og fékk enginn að fara inn eða út úr byggingunni.

Skólinn er í yfir 160 kílómetra fjarlægð suðaustur af Portland. Alls voru 459 nemendur skráðir þar á síðasta ári, samkvæmt menntamálayfirvöldum í Oregon. Skólinn er fyrir nemendur frá leikskólaaldri og upp í fimmta bekk.


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