Milt og blautt í dag Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 10. október 2026 07:25 Ferðamennirnir munu líklega skarta litríkum regnjökkum sínum í miðborginni í dag. Vísir/Vilhelm Við erum á milli veðrakerfa í dag samkvæmt veðurfræðingi og hæg breytileg átt því ríkjandi og dálitlar skúrir í flestum hlutum landsins. Hitinn er frá þremur og upp í tíu stig. Þetta segir veðurfræðingur á Veðurstofunni í daglegri hugleiðingu sinni. Að hans sögn er vaxandi lægð skammt vestur af Hvarfi, syðsta oddi Grænlands, sem nálgast landið á morgun. Það verður því suðaustanátt og væta með sunnan- og vestanlands en annars bjartviðri. Annað kvöld bætir svo í vind og úrkomu. Víða verður hvassviðri seint um kvöldið og sums staðar talsverð rigning aðfaranótt mánudags. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag: Hægt vaxandi suðaustanátt, 8-15 m/s síðdegis en hægari norðaustanlands. Stöku skúrir, en þurrt og bjart á Norðurlandi. Hvessir um kvöldið og fer að rigna sunnanlands. Hiti 5 til 10 stig. Á mánudag: Sunnan 8-13 m/s og víða rigning, en hægari seinnipartinn og styttir upp á Norður- og Austurlandi. Hiti 5 til 10 stig. Á þriðjudag: Breytileg átt 3-8 m/s og rigning eða slydda. Hiti 2 til 8 stig. Á miðvikudag: Fremur hæg suðlæg eða breytileg átt og lítilsháttar skúrir, en rigning eða slydda norðan- og austantil. Heldur kólnandi. Á fimmtudag: Norðaustlæg eða breytileg átt og úrkomulítið, en rigning á Suðausturlandi. Hiti 0 til 7 stig, mildast syðst Á föstudag: Útlit fyrir suðvestlæga átt með skúrum eða slydduél, en þurrt á austanverðu landinu. Veður Mest lesið Vance ætlar ekki að horfa á aftökuna í beinni Erlent Segjast geta hafið framkvæmdir á morgun Innlent „Við erum næstum að kæfa framhaldsskólastigið“ Fréttir Skrúðgangan bönnuð eftir tveggja vikna pattstöðu Erlent Seldu óvart hjól viðskiptavinar Innlent Trump samdi við Pútín um dísel Erlent Þingmenn laumuðust í laugina eftir lokun Innlent Sigurveig I. Jónsdóttir er látin Innlent Keyrði á og flúði en skildi númeraplötu eftir Innlent Óskar svara eftir að faðir missti dóttur sína erlendis Innlent Fleiri fréttir Milt og blautt í dag Allmikil lægð þokast meðfram landinu Mikil rigning og allhvass vindur Frost í nótt en hlýnar yfir daginn Næturfrost víða Slydda og snjókoma til fjalla Lægðin ætlar ekki að láta okkur í friði alveg strax Lægð sendir regnsvæði sitt yfir landið Vara við stormi á norðaustanverðu landinu Auknar líkur á skriðuföllum á Suðausturlandi og Austfjörðum Gular viðvaranir í nótt vegna rigningar Áfram spáð talsverðri úrkomu norðvestanlands Enn hætta á skriðum Líkur á slyddu og snjókomu á Vestfjörðum Viðvaranir fyrir vestan í allan dag Rigning og vindur Gular viðvaranir á morgun Rigning, rigning, rigning Gular viðvaranir á Suður- og Vesturlandi Gul viðvörun vegna hvassviðris gefin út Hvessir allverulega á morgun Bjart framan af en skúrir síðdegis Skýjað og dálítil væta víðast hvar Rigning og víða hvasst um nær allt land Vara við hvössum vindum í nótt Von á vaxandi suðaustanátt og rigningu Haustið mætir á miðvikudaginn Rigning á Norðurlandi en að mestu þurrt annars staðar Næturfrost norðaustantil Umhleypingar næstu daga Sjá meira