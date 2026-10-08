Skil eru á leið yfir landið og með þeim fylgir allhvass eða hvass vindur af suðaustri og mikil rigning sunnan- og vestantil á landinu. Það lægir seinnipartinn.
Í hugleiðingum veðurfræðings hjá Veðurstofu Íslands segir að mun minni rigning verði fyrir norðan og austan. Auk þess hlýni ívið í veðri. Það lægir seinnipartinn um suðvestanvert landið og dregur úr vætu.
Á morgun verður breytileg átt og úrkomulítið. Hitinn verður á milli fjögur og ellefu stig, mildast suðaustanlands.
Á föstudag:Breytileg átt 3-8 m/s en hvassari austlæg átt við norðurströndina. Væta með köflum, en styttir víða upp sunnan- og vestantil síðdegis. Hiti 3 til 8 stig.Á laugardag:Suðlæg eða breytileg átt 3-8 og dálítil rigning vestantil, en annars yfirleitt þurrt. Hiti breytist lítið.Á sunnudag:Vaxandi suðaustan- og austanátt og rigning, 10-20 síðdegis, hvassast við suðvesturströndina, en lengst af úrkomulítið á Norður- og Austurlandi. Hiti 4 til 10 stig, hlýjast syðst.Á mánudag:Allhvöss sunnanátt og rigning, en styttir upp á Norður- og Austurlandi. Milt í veðri.Á þriðjudag:Útlit fyrir suðlæga átt með skúrum sunnan- og vestantil. Kólnar í bili.Á miðvikudag:Líkur á hægri breytilegri átt með björtu veðri víðast hvar. Fremur svalt í veðri.