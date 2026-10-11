Suðaustan stormur og gul viðvörun Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 11. október 2026 07:36 Skilin ganga norður yfir land í nótt. Vísir/Vilhelm Búast má við suðaustan hvassviðri eða stormi sunnan- og suðvestanlands með rigningu í kvöld. Gul viðvörun vegna storms tekur gildi klukkan tíu í kvöld á Suðurlandi. Í hugleiðingum sínum segir veðurfræðingur Veðurstofunnar að vaxandi lægð á Grænlandshafi sé á norðurleið og að skilin frá henni nálgist landið. Hægt vaxandi suðaustanátt komi með því en á Norður- og Austurlandi verði hægari vindur og bjartviðri. Skilin ganga norður yfir landið í nótt og í fyrramálið verður komin sunnan stinningsgola eða kaldi og skúrir en austan allhvass vindur og rigning norðaustan- og austantil fram undir hádegi. Veðurhorfur á landinu næstu daga: Á mánudag: Sunnan og suðaustan 5-13 m/s og skúrir. Austan 8-15 og rigning á Norður- og Austurlandi, en dregur úr vindi og styttir upp á þeim slóðum um hádegi. Hiti 5 til 11 stig.Á þriðjudag:Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og víða skúrir, einkum sunnan- og vestantil. Hiti 3 til 8 stig.Á miðvikudag:Gengur í ákveðna norðanátt, en hægari suðlæg átt á austanverðu landinu. Rigning eða slydda og hiti 2 til 7 stig, en kólnar norðanlands um kvöldið með snjókomu.Á fimmtudag:Norðvestlæg eða breytileg átt og él norðanlands en annars lengst af úrkomulítið. Hiti kringum frostmark að deginum, en að 6 stigum við suður- og vesturströndina.Á föstudag:Vestlæg átt og dálitlar skúrir eða slydduél, en bjart með köflum austantil. Hlýnar í veðri.Á laugardag:Útlit fyrir vaxandi suðaustanátt með rigningu, en úrkomulítið norðaustan- og austantil. Veður Mest lesið Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Innlent Vill auka aðgengi að verkjalyfjum Innlent Hútar sagðir ábyrgir fyrir árás á flugvöll Erlent Vill nýjan Úkraínuforseta Erlent Útskrifuð af sjúkrahúsi og send aftur í fangelsið Erlent Kalla eftir aðgerðum ekki yfirlýsingum Innlent Guðmundur Ari nýr varaformaður Samfylkingar Innlent Á annað hundrað sektaðir Innlent Lést eftir árás tígrisdýrs í dýragarði Erlent Vilja bílastæðin upp úr skotgröfunum Innlent Fleiri fréttir Milt og blautt í dag Allmikil lægð þokast meðfram landinu Mikil rigning og allhvass vindur Frost í nótt en hlýnar yfir daginn Næturfrost víða Slydda og snjókoma til fjalla Lægðin ætlar ekki að láta okkur í friði alveg strax Lægð sendir regnsvæði sitt yfir landið Vara við stormi á norðaustanverðu landinu Auknar líkur á skriðuföllum á Suðausturlandi og Austfjörðum Gular viðvaranir í nótt vegna rigningar Áfram spáð talsverðri úrkomu norðvestanlands Enn hætta á skriðum Líkur á slyddu og snjókomu á Vestfjörðum Viðvaranir fyrir vestan í allan dag Rigning og vindur Gular viðvaranir á morgun Rigning, rigning, rigning Gular viðvaranir á Suður- og Vesturlandi Gul viðvörun vegna hvassviðris gefin út Hvessir allverulega á morgun Bjart framan af en skúrir síðdegis Skýjað og dálítil væta víðast hvar Rigning og víða hvasst um nær allt land Vara við hvössum vindum í nótt Von á vaxandi suðaustanátt og rigningu Haustið mætir á miðvikudaginn Rigning á Norðurlandi en að mestu þurrt annars staðar Næturfrost norðaustantil Umhleypingar næstu daga Sjá meira