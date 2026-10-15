Innlent

Lög­reglan lýsir eftir Hall­dóri Inga

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögreglan lýsir eftir Halldóri Inga.
Lögreglan lýsir eftir Halldóri Inga.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Halldóri Inga Emilssyni sem er 43 ára.

Halldór er brúnhærður með skegg, grannvaxinn og um 183 sentimetrar á hæð. 

„Þau sem geta gefið upplýsingar um ferðir Halldórs, eða vita hvar hann er að finna, eru vinsamlegast beðin um að hafa tafarlaust samband við lögregluna í síma 112.“

Lögreglumál

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