Lagði upp í öruggum sigri Valur Páll Eiríksson skrifar 3. október 2026 13:59 Emilía Kiær lagði upp í dag. Getty/Vera Loitzsch Landsliðskonan Emilía Kiær Ásgeirsdóttir lagði upp í 5-0 sigri RB Leipzig á Mainz í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Verr fór fyrir Íslendingaliðinu í Belgíu. Emilía lagði upp eitt marka Leipzig í öruggum 3-0 heimasigri á botnliðinu. Leipzig gekk illa að brjóta niður vörn Mainz framan af en eftir að fyrsta markið kom eftir aðeins tveggja mínútna leik í síðari hálfleik fylgdu tvö til viðbótar á aðeins sjö mínútna kafla. Tvö mörk undir lok leiks skiluðu liðinu þá 5-0 sigri á Mainz í dag. Leipzig fjarlægist fallsvæðið með sigrinum og er með sjö stig í níunda sæti, fimm stigum fyrir ofan fallsætin. Mainz er án stiga á botninum eftir sex leiki. Fyrsta tapið Anderlecht, lið Andreu Rutar Bjarnadóttur og Vigdísar Lilju Kristjánsdóttur, tapaði fyrsta leik sínum á leiktíðinni, 3-1 fyrir Club Brugge á útivelli. Club Brugge fór upp fyrir Anderlecht á topp deildarinnar vegna sigursins með 13 stig eftir fimm leiki en eftir fullkomna byrjun þýðir tapið að Anderlecht er með tólf stig í öðru sætinu. Þýski boltinn Belgíski boltinn Mest lesið Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Fótbolti Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Fótbolti Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Enski boltinn „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Íslenski boltinn Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Fótbolti Brynjar sé Lamine Yamal handboltans: „Hef aldrei séð annað eins“ Handbolti Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Enski boltinn Er katastrófa að vinna ekki í dag? Fótbolti Bakgarðsáskorun: Stefnir hátt í síðasta Bakgarðshlaupinu sínu Sport Klopp býður við rasískum ásökunum Fótbolti Fleiri fréttir Ísland - Búlgaría | Tengir landsliðið saman tvo sigra? Lagði upp í öruggum sigri Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Klopp býður við rasískum ásökunum Er katastrófa að vinna ekki í dag? Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Mætti Ítölum tuttugu árum eftir að hafa skallað Materazzi Afmælisbarnið dregur sig úr landsliðinu Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Frakkland - Ítalía | Halda Frakkar sigurgöngunni áfram? Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Sjáðu hvernig Portúgalar fóru með Dani eftir brotthvarf Ronaldo „Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu City-menn búnir að áfrýja Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Draumadagar Emelíu: Sjáðu fyrsta mark hennar í Meistaradeild Evrópu Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Ásaka Barcelona um að hafa borgað varaforseta spænskra dómarasamtaka Sjá meira