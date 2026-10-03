Fótbolti

Lagði upp í öruggum sigri

Valur Páll Eiríksson skrifar
Emilía Kiær lagði upp í dag.
Emilía Kiær lagði upp í dag. Getty/Vera Loitzsch

Landsliðskonan Emilía Kiær Ásgeirsdóttir lagði upp í 5-0 sigri RB Leipzig á Mainz í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Verr fór fyrir Íslendingaliðinu í Belgíu.

Emilía lagði upp eitt marka Leipzig í öruggum 3-0 heimasigri á botnliðinu. Leipzig gekk illa að brjóta niður vörn Mainz framan af en eftir að fyrsta markið kom eftir aðeins tveggja mínútna leik í síðari hálfleik fylgdu tvö til viðbótar á aðeins sjö mínútna kafla.

Tvö mörk undir lok leiks skiluðu liðinu þá 5-0 sigri á Mainz í dag.

Leipzig fjarlægist fallsvæðið með sigrinum og er með sjö stig í níunda sæti, fimm stigum fyrir ofan fallsætin. Mainz er án stiga á botninum eftir sex leiki.

Fyrsta tapið

Anderlecht, lið Andreu Rutar Bjarnadóttur og Vigdísar Lilju Kristjánsdóttur, tapaði fyrsta leik sínum á leiktíðinni, 3-1 fyrir Club Brugge á útivelli.

Club Brugge fór upp fyrir Anderlecht á topp deildarinnar vegna sigursins með 13 stig eftir fimm leiki en eftir fullkomna byrjun þýðir tapið að Anderlecht er með tólf stig í öðru sætinu.

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