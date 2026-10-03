Klopp býður við rasískum ásökunum Valur Páll Eiríksson skrifar 3. október 2026 13:16 Klopp vill sameina Þýskaland og endurheimta þjóðastoltið frá röngu fólki. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF Fullyrðingar fulltrúa öfgahægriflokksins AfD í Þýskalandi um að landslið Þjóðverja væri ekki nægilega hvítt á hörund fylla landsliðsþjálfarann Jürgen Klopp viðbjóði. Þónokkrir fulltrúar AfD-flokksins hafa gagnrýnt samsetningu þýska karlalandsliðsins í fótbolta í vikunni eftir slæma byrjun Þýskalands á Þjóðadeildinni. Liðið vann þó 2-0 sigur á Serbíu í München í gær. Í aðdraganda þess leiks var gagnrýni hávær frá þónokkum fulltrúum AfD. Meðal gagnrýnenda var Kay Gottschalk, varaformaður AfD, sem deildi myndum af heimsmeistaraliði Vestur-Þjóðverja frá HM 1990 sem samanstóð af eingöngu hvítum leikmönnum og liði dagsins í dag þar sem þónokkrir hörunddökkir menn voru í landsliði Þjóðverja. Gottschalk skrifaði við myndina á samfélagsmiðlum: „Persónueinkenni, ákveðnar dyggðir og liðsheild eru menningarleg gildi sem þróast á öldum saman og mótast af sameiginlegri sögulegri reynslu.“ Klopp sat fyrir svörum á blaðamannafundi í aðdraganda leiks Þjóðverja við Serbíu í Þjóðadeildinni. Honum bauð við fullyrðingunum þegar þær voru bornar undir hann. „Það er nákvæmlega engin ástæða til að veita þessu fólki athygli. Þú munt ekki fá mig til að ræða þetta. Ég hef almennt lítinn tíma í mínu daglega lífi fyrir fávitaskap – og enn minna fyrir slíkt á samfélagsmiðlum,“ svaraði Klopp. Gagnrýni sem þessi er ekki ný af nálinni og það ber á henni reglulega þegar þýska liðinu gengur illa á stórmótum, til að mynda eftir EM 2016 og í kringum EM 2024. Klopp hefur talað fyrir einingu þjóðarinnar síðan hann tók við þjálfarastólnum hjá þýska knattspyrnusambandinu. Hann klæddist derhúfu með þýska fánanum á blaðamannafundi þegar hann tilkynnti leikmannahópinn fyrir yfirstandandi verkefni sem á stóð „einn af 83 milljónum“ sem vísar til íbúafjölda Þýskalands. Hann sagði þá á þeim fundi að hann vildi „endurheimta þýska fánann“ og „endurheimta þjóðarstoltið frá röngu fólki“, vísandi til AfD sem hefur aukið fylgi sitt til muna á síðustu misserum. Þjóðadeild karla í fótbolta Þýskaland Þýski boltinn Mest lesið Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Fótbolti Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Enski boltinn „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Íslenski boltinn Brynjar sé Lamine Yamal handboltans: „Hef aldrei séð annað eins“ Handbolti Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Fótbolti Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Enski boltinn Bakgarðsáskorun: Stefnir hátt í síðasta Bakgarðshlaupinu sínu Sport Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn Íslenski boltinn „Mun skilja sál mína eftir í búrinu“ Sport Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Enski boltinn Fleiri fréttir Er katastrófa að vinna ekki í dag? Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Mætti Ítölum tuttugu árum eftir að hafa skallað Materazzi Afmælisbarnið dregur sig úr landsliðinu Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Frakkland - Ítalía | Halda Frakkar sigurgöngunni áfram? Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Sjáðu hvernig Portúgalar fóru með Dani eftir brotthvarf Ronaldo „Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu City-menn búnir að áfrýja Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Draumadagar Emelíu: Sjáðu fyrsta mark hennar í Meistaradeild Evrópu Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Ásaka Barcelona um að hafa borgað varaforseta spænskra dómarasamtaka Skellur fyrir Arsenal og Grikkland Skoraði sitt fyrsta mark í Meistaradeildinni Danmörk - Portúgal 2-4 | Portúgal vann þrátt fyrir fjarveru Ronaldo Írland - Austurríki 2-2 | Svekkjandi jafntefli fyrir Heimi Sjá meira