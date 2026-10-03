Fótbolti

Klopp býður við rasískum á­sökunum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Klopp vill sameina Þýskaland og endurheimta þjóðastoltið frá röngu fólki.
Klopp vill sameina Þýskaland og endurheimta þjóðastoltið frá röngu fólki. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Fullyrðingar fulltrúa öfgahægriflokksins AfD í Þýskalandi um að landslið Þjóðverja væri ekki nægilega hvítt á hörund fylla landsliðsþjálfarann Jürgen Klopp viðbjóði.

Þónokkrir fulltrúar AfD-flokksins hafa gagnrýnt samsetningu þýska karlalandsliðsins í fótbolta í vikunni eftir slæma byrjun Þýskalands á Þjóðadeildinni. Liðið vann þó 2-0 sigur á Serbíu í München í gær.

Í aðdraganda þess leiks var gagnrýni hávær frá þónokkum fulltrúum AfD.

Meðal gagnrýnenda var Kay Gottschalk, varaformaður AfD, sem deildi myndum af heimsmeistaraliði Vestur-Þjóðverja frá HM 1990 sem samanstóð af eingöngu hvítum leikmönnum og liði dagsins í dag þar sem þónokkrir hörunddökkir menn voru í landsliði Þjóðverja.

Gottschalk skrifaði við myndina á samfélagsmiðlum: „Persónueinkenni, ákveðnar dyggðir og liðsheild eru menningarleg gildi sem þróast á öldum saman og mótast af sameiginlegri sögulegri reynslu.“

Klopp sat fyrir svörum á blaðamannafundi í aðdraganda leiks Þjóðverja við Serbíu í Þjóðadeildinni. Honum bauð við fullyrðingunum þegar þær voru bornar undir hann.

„Það er nákvæmlega engin ástæða til að veita þessu fólki athygli. Þú munt ekki fá mig til að ræða þetta. Ég hef almennt lítinn tíma í mínu daglega lífi fyrir fávitaskap – og enn minna fyrir slíkt á samfélagsmiðlum,“ svaraði Klopp.

Gagnrýni sem þessi er ekki ný af nálinni og það ber á henni reglulega þegar þýska liðinu gengur illa á stórmótum, til að mynda eftir EM 2016 og í kringum EM 2024.

Klopp hefur talað fyrir einingu þjóðarinnar síðan hann tók við þjálfarastólnum hjá þýska knattspyrnusambandinu. Hann klæddist derhúfu með þýska fánanum á blaðamannafundi þegar hann tilkynnti leikmannahópinn fyrir yfirstandandi verkefni sem á stóð „einn af 83 milljónum“ sem vísar til íbúafjölda Þýskalands.

Hann sagði þá á þeim fundi að hann vildi „endurheimta þýska fánann“ og „endurheimta þjóðarstoltið frá röngu fólki“, vísandi til AfD sem hefur aukið fylgi sitt til muna á síðustu misserum.

Þjóðadeild karla í fótbolta Þýskaland Þýski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið