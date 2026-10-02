Ice Spice fór á klósettið á OTO Agnar Már Másson skrifar 2. október 2026 22:01 Ice Spice birti mynd af sér af baðherberginu á reykvíska veitingastaðum. Skjáskot Tónlistarkonan Ice Spice er á Íslandi en hún er einn heitasti rapparinn í Bandaríkjunum um þessar mundir. Samkvæmt heimildum fréttastofu sást til Ice Spice á Keflavíkurflugvelli í gærmorgun, fimmtudag, þar sem hún var að koma úr flugi frá New York, heimaborg sinni. Seinna um kvöldið sást til hennar á Michelin-veitingahúsinu OTO við Hverfisgötu í Reykjavík. Rapparinn, sem réttu nafni heitir Isis Naija Gaston, birti síðan speglamynd af sér af baðherbergi veitingahússins í hringrásinni á Instagram í gærkvöldi. Ice Spice birti í gærkvöldi speglamynd af sér af salerninu á OTO.Skjáskot/Instagram Erindi ferðalagsins liggur ekki fyrir. Ice Spice kom eins og stormsveipur inn í bandarísku drill-senuna haustið 2022 þegar hún gaf út lagið „Munch (feelin' U)“. Hefur hún síðan þá gefið út fjölda smella sem ratað hafa á hina ýmsu topplista. Þá hefur hún meðal annars gefið út lög með Nicki Minaj, Central Cee, Lil Yachty og Pnk Pantheress. Veistu meira um málið? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is eða með fréttaskoti hér. Fullum trúnaði er heitið. Íslandsvinir Tónlist Veitingastaðir Mest lesið Gengst loksins við fjörutíu ára gömlu ástarævintýri með Turner Bíó og sjónvarp Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Lífið „Þetta eru verstu fréttir sem ég hef fengið á ævi minni“ Bíó og sjónvarp Martraðarkennd nótt með veirunni skæðu Gagnrýni Útkall vegna heimilisofbeldis reyndist vera kynlífslæti Lífið Ice Spice fór á klósettið á OTO Lífið Nálgunarbann á hendur Berry eftir ásakanir um að taka soninn hálstaki Lífið Leikur í myndinni en skilur ekki nokkurn skapaðan hlut Bíó og sjónvarp Hvað veistu um... Mean Girls? Lífið Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Lífið Fleiri fréttir Ice Spice fór á klósettið á OTO „Ef það er ekki erfitt þá er það ekki þess virði“ Auglýsing fyrir Bleiku slaufuna frumsýnd á Vísi og Sýn Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Nálgunarbann á hendur Berry eftir ásakanir um að taka soninn hálstaki Útkall vegna heimilisofbeldis reyndist vera kynlífslæti Hvað veistu um... Mean Girls? Norðmenn gerðu símaat í Trévirki: „Ég er ingen kúnna um þetta“ Eiður auglýsir tyrkneska hárígræðsluklíník Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Þorsteinn Víglunds selur Kjartanshöll í Garðabænum Lil Wayne trúlofaður 03-módeli Matthías Már með krabbamein Risastór tappakollur í fallegri íbúð Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Hætt við tónleika Kanye í Rússlandi Misstu þrettán ára dóttur sína Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Karl Th. Birgisson borinn til grafar Bein útsending: Skarsgård fyrir fullu Háskólabíói Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Tvíburasystur fæddu börn sama dag á sama sjúkrahúsi Unnur Borg og Gugga saman í paradís Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Karl Th. jarðsunginn í dag Sjá meira