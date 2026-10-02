Lífið

Ice Spice fór á klósettið á OTO

Agnar Már Másson skrifar
Ice Spice birti mynd af sér af baðherberginu á reykvíska veitingastaðum.
Ice Spice birti mynd af sér af baðherberginu á reykvíska veitingastaðum. Skjáskot

Tónlistarkonan Ice Spice er á Íslandi en hún er einn heitasti rapparinn í Bandaríkjunum um þessar mundir.

Samkvæmt heimildum fréttastofu sást til Ice Spice á Keflavíkurflugvelli í gærmorgun, fimmtudag, þar sem hún var að koma úr flugi frá New York, heimaborg sinni.

Seinna um kvöldið sást til hennar á Michelin-veitingahúsinu OTO við Hverfisgötu í Reykjavík.

Rapparinn, sem réttu nafni heitir Isis Naija Gaston, birti síðan speglamynd af sér af baðherbergi veitingahússins í hringrásinni á Instagram í gærkvöldi.

Ice Spice birti í gærkvöldi speglamynd af sér af salerninu á OTO.Skjáskot/Instagram

Erindi ferðalagsins liggur ekki fyrir.

Ice Spice kom eins og stormsveipur inn í bandarísku drill-senuna haustið 2022 þegar hún gaf út lagið „Munch (feelin' U)“. Hefur hún síðan þá gefið út fjölda smella sem ratað hafa á hina ýmsu topplista.

Þá hefur hún meðal annars gefið út lög með Nicki Minaj, Central Cee, Lil Yachty og Pnk Pantheress.

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