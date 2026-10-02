Neitar að hafa haldið fram hjá Lönu del Rey Agnar Már Másson skrifar 2. október 2026 23:32 Lana del Rey og „krókódílamaðurinn“ giftu sig um haustið 2024. Getty/Skjáskot Jeremy Dufrene, eiginmaður heimsfrægu poppstjörnunnar Lönu del Rey, hafnar orðrómum um að hann hafi haldið framhjá eiginkonu sinni. Hann leggur sjálfur orð í belg í kommentakerfinu á samfélagsmiðlum og hjólar í netverja sem vænir hann um framhjáhald. Það kom aðdáendum í opna skjöldu þegar greint var frá því árið 2024 að Lana Del Rey, sem réttu nafni heitir Elizabeth Woolridge, hefði gengið í það heilaga með krókódílaleiðsögumanninum Jeremy Dufrene. Í september hafa orðrómar verið í dreifingu á samfélagsmiðlum um að Dufrene hefði haldið fram hjá Del Rey, en orðrómurinn virðist eiga rætur að rekja til færslu frá slúðurreikningnum Celebritea Blinds sem birt var í byrjun síðasta mánaðar. Nú virðist Dufrene sjálfur hafa séð myndskeiðið og hefur hann brugðist við í ummælakerfinu. „Hver er þessi [tík] sem er að dreifa orðrómum? Þið trúið þessu ekki. Ég er með Lönu 27-7 eða hún veit nákvæmlega hvar [ég er] og hvað ég er að gera. Hún er búin að sjá þetta og sagði bara [„þvílíkt kjaftæði[“],“ skrifar Dufrene. Úr kommentakerfinu.Skjáskot „Fröken, farðu bara að fljúga flugdreka ef þú veist hvernig.“ Lana del Rey hefur ekki sjálf tjáð sig um málð á opinberum vettvangi. Ástin og lífið Brúðkaup Tónlist Hollywood Mest lesið Matthías Már með krabbamein Lífið Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Lífið Gengst loksins við fjörutíu ára gömlu ástarævintýri með Turner Bíó og sjónvarp Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Lífið Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Lífið Martraðarkennd nótt með veirunni skæðu Gagnrýni Eiður auglýsir tyrkneska hárígræðsluklíník Lífið Hvað veistu um... Mean Girls? Lífið „Þetta eru verstu fréttir sem ég hef fengið á ævi minni“ Bíó og sjónvarp Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi Lífið Fleiri fréttir Neitar að hafa haldið fram hjá Lönu del Rey Ice Spice fór á klósettið á OTO „Ef það er ekki erfitt þá er það ekki þess virði“ Auglýsing fyrir Bleiku slaufuna frumsýnd á Vísi og Sýn Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Nálgunarbann á hendur Berry eftir ásakanir um að taka soninn hálstaki Útkall vegna heimilisofbeldis reyndist vera kynlífslæti Hvað veistu um... Mean Girls? Norðmenn gerðu símaat í Trévirki: „Ég er ingen kúnna um þetta“ Eiður auglýsir tyrkneska hárígræðsluklíník Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Þorsteinn Víglunds selur Kjartanshöll í Garðabænum Lil Wayne trúlofaður 03-módeli Matthías Már með krabbamein Risastór tappakollur í fallegri íbúð Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Hætt við tónleika Kanye í Rússlandi Misstu þrettán ára dóttur sína Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Karl Th. Birgisson borinn til grafar Bein útsending: Skarsgård fyrir fullu Háskólabíói Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Tvíburasystur fæddu börn sama dag á sama sjúkrahúsi Unnur Borg og Gugga saman í paradís Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Sjá meira