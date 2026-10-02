Lífið

Neitar að hafa haldið fram hjá Lönu del Rey

Agnar Már Másson skrifar
Lana del Rey og „krókódílamaðurinn“ giftu sig um haustið 2024.
Lana del Rey og „krókódílamaðurinn“ giftu sig um haustið 2024. Getty/Skjáskot

Jeremy Dufrene, eiginmaður heimsfrægu poppstjörnunnar Lönu del Rey, hafnar orðrómum um að hann hafi haldið framhjá eiginkonu sinni. Hann leggur sjálfur orð í belg í kommentakerfinu á samfélagsmiðlum og hjólar í netverja sem vænir hann um framhjáhald.

Það kom aðdáendum í opna skjöldu þegar greint var frá því árið 2024 að Lana Del Rey, sem réttu nafni heitir Elizabeth Woolridge, hefði gengið í það heilaga með krókódílaleiðsögumanninum Jeremy Dufrene.

Í september hafa orðrómar verið í dreifingu á samfélagsmiðlum um að Dufrene hefði haldið fram hjá Del Rey, en orðrómurinn virðist eiga rætur að rekja til færslu frá slúðurreikningnum Celebritea Blinds sem birt var í byrjun síðasta mánaðar.

Nú virðist Dufrene sjálfur hafa séð myndskeiðið og hefur hann brugðist við í ummælakerfinu.

„Hver er þessi [tík] sem er að dreifa orðrómum? Þið trúið þessu ekki. Ég er með Lönu 27-7 eða hún veit nákvæmlega hvar [ég er] og hvað ég er að gera. Hún er búin að sjá þetta og sagði bara [„þvílíkt kjaftæði[“],“ skrifar Dufrene.

Úr kommentakerfinu.Skjáskot

„Fröken, farðu bara að fljúga flugdreka ef þú veist hvernig.“

Lana del Rey hefur ekki sjálf tjáð sig um málð á opinberum vettvangi.

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