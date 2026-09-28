Ræða Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hefur vakið athygli og ekki síst það sem stjórnmálafræðingur segir harðari tón en áður hafi verið sleginn.
Í hádegisfréttum verður rætt við Vilborgu Ásu Guðjónsdóttur alþjóðastjórnamálafræðing sem segir ekki um breytingu að ræða í utanríkisstefnu Íslands sem eigi allt sitt unir að virðing sé borin fyrir alþjóðalögum.
Þá greinum við frá uppsögnum hjá Arion banka þar sem um tutttugu misstu vinnuna í dag.
Þá verður rætt við Almar Guðmundsson, bæjarstjóra Garðabæjar og formann Sambands íslenskra sveitarfélaga, sem segir að það væri undarleg taktík hjá ríkisstjórninni að boða gjaldskrárhækkarnir á sama tíma og reynt sé að semja við sveitarfélög, atvinnurekendur og verkalýðsfélög að samningaborðinu um minni hækkanir.
Stjórnarkreppa er framundan í Svíþjóð eftir að formaður jafnaðarmanna skilaði inn stjórnarmyndunarumboði í morgun.
Einnig heyrum við í atvinnuvegaráðherra sem segist viss um að ný innviðagjöld sem lögð verði á ferðamenn standist EES-samninginn. Þá verður rætt við verkefnastjóra verðlagseftirlits ASÍ um kostnað barna í íþróttum.
Í íþróttum heyrum við í Stefán Árna Pálsson íþróttafréttamann sem staddur er í Lúxemborg þar sem strákarnir okkar mæta heimamönnum í Þjóðadeild UEFA á morgun.
Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf.