Innlent

Upp­sagnir, undar­leg taktík og um­töluð ræða

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir

Ræða Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hefur vakið athygli og ekki síst það sem stjórnmálafræðingur segir harðari tón en áður hafi verið sleginn.

Í hádegisfréttum verður rætt við Vilborgu Ásu Guðjónsdóttur alþjóðastjórnamálafræðing sem segir ekki um breytingu að ræða í utanríkisstefnu Íslands sem eigi allt sitt unir að virðing sé borin fyrir alþjóðalögum.

Þá greinum við frá uppsögnum hjá Arion banka þar sem um tutttugu misstu vinnuna í dag.

Þá verður rætt við Almar Guðmundsson, bæjarstjóra Garðabæjar og formann Sambands íslenskra sveitarfélaga, sem segir að það væri undarleg taktík hjá ríkisstjórninni að boða gjaldskrárhækkarnir á sama tíma og reynt sé að semja við sveitarfélög, atvinnurekendur og verkalýðsfélög að samningaborðinu um minni hækkanir.

Stjórnarkreppa er framundan í Svíþjóð eftir að formaður jafnaðarmanna skilaði inn stjórnarmyndunarumboði í morgun.

Einnig heyrum við í atvinnuvegaráðherra sem segist viss um að ný innviðagjöld sem lögð verði á ferðamenn standist EES-samninginn. Þá verður rætt við verkefnastjóra verðlagseftirlits ASÍ um kostnað barna í íþróttum.

Í íþróttum heyrum við í Stefán Árna Pálsson íþróttafréttamann sem staddur er í Lúxemborg þar sem strákarnir okkar mæta heimamönnum í Þjóðadeild UEFA á morgun.

Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf.

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