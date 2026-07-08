Bruninn á Stuðlum kominn til ákærusviðs og tíu með réttarstöðu sakbornings Hólmfríður Gísladóttir skrifar 8. júlí 2026 06:33 Í skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sagði að koma hefði mátt í veg fyrir mannslát ef brunavarnir hefðu verið virkar. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur lokið rannsókn sinni á brunanum á Stuðlum þann 19. október 2024 og málið verið afhent ákærusviði til meðferðar. Tíu hafa réttarstöðu sakbornings í málinu. Frá þessu greinir Morgunblaðið og hefur eftir Elíni Agnesi Kristínardóttir Eide, yfirlögregluþjóni á rannsóknarsviði lögreglunnar. Sautján ára drengur, Geir Örn Jacobsen, lést í brunanum og starfsmaður Stuðla slasaðist. Morgunblaðið hefur eftir heimildarmönnum að tveir starfsmenn séu í hópi þeirra sem hafa réttarstöðu grunaðra en hópur sakborninga nái út fyrir Stuðla og Barna- og fjölskyldustofu, sem rekur meðferðarheimilið. Vísir greindi frá því í mars að rannsókn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar hefði leitt í ljós alvarlega annmarka á brunavörnum á Stuðlum, sem hefðu haft veruleg áhrif á öryggi og mannslíf. „Á árunum fyrir eldsvoðann voru ítrekað gerðar kröfur um úrbætur á brunavörnum gagnvart Ríkiseignum, sem eiganda mannvirkisins. Kröfur um úrbætur voru bæði gerðar í kjölfar hefðbundins eldvarnareftirlits Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og við framkvæmd öryggis- og lokaúttekta byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar. Þrátt fyrir það voru nauðsynlegar úrbætur ekki gerðar,“ sagði í tilkynningu um skýrslu HMS. Geir Örn var í neyðarvistun á Stuðlum þegar hann lést í eldsvoðanum en í skýrslunni sagði að ef brunavarnir hefðu verið virkar hefði verið hægt að koma í veg fyrir mannslát. Málefni Stuðla Mest lesið Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Innlent Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda Innlent Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Erlent „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Innlent Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Erlent Stígur fram og segir að kviknað hafi í honum út frá rafbyssu lögreglu Innlent Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Innlent Spurning með sálina Innlent Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu Innlent Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent Fleiri fréttir Bruninn á Stuðlum kominn til ákærusviðs og tíu með réttarstöðu sakbornings Umferð eykst milli ára Handtekinn eftir röð innbrota Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Stígur fram og segir að kviknað hafi í honum út frá rafbyssu lögreglu Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu NATO-ríki auki stuðning við Úkraínu Spurning með sálina Girnist enn Grænland, vændiskaup og áfengisauglýsingar áhrifavalda Viðgerð á mótor Herjólfs á áætlun Heilsufarsskoðanir skuli framkvæmdar að lágmarki fjórum sinnum Yngstu fara flestar ferðir Steypubíllinn kominn úr ánni „Ég fer og kíki og þá er þarna þetta stærðarinnar lambalæri“ Vill afnema sektir við vændiskaupum Telja gervigreind hafa verið beitt í þróaðri netárás Dró sambýliskonu sína eftir jörðinni og beitti ítrekað ofbeldi „Mjög er horft til þess sem Bandaríkjaforseti segir“ Íslendingar munu keppa um Bermúdaskálina Ein þurft að þjónusta 80 kaupendur á þremur sólarhringum Þór lætur Bandero eiga sig og sinnir öðrum málum „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Funda um niðurstöðu héraðsdóms Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Sögufræg Douglas DC 6 á leiðinni til Reykjavíkur Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Átök í hvalveiðiumræðunni og fælingarmáttur lögregluaðgerða Sjá meira