Innlent

Bruninn á Stuðlum kominn til ákærusviðs og tíu með réttar­stöðu sak­bornings

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Í skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sagði að koma hefði mátt í veg fyrir mannslát ef brunavarnir hefðu verið virkar.
Í skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sagði að koma hefði mátt í veg fyrir mannslát ef brunavarnir hefðu verið virkar. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur lokið rannsókn sinni á brunanum á Stuðlum þann 19. október 2024 og málið verið afhent ákærusviði til meðferðar. Tíu hafa réttarstöðu sakbornings í málinu.

Frá þessu greinir Morgunblaðið og hefur eftir Elíni Agnesi Kristínardóttir Eide, yfirlögregluþjóni á rannsóknarsviði lögreglunnar.

Sautján ára drengur, Geir Örn Jacobsen, lést í brunanum og starfsmaður Stuðla slasaðist.

Morgunblaðið hefur eftir heimildarmönnum að tveir starfsmenn séu í hópi þeirra sem hafa réttarstöðu grunaðra en hópur sakborninga nái út fyrir Stuðla og Barna- og fjölskyldustofu, sem rekur meðferðarheimilið.

Vísir greindi frá því í mars að rannsókn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar hefði leitt í ljós alvarlega annmarka á brunavörnum á Stuðlum, sem hefðu haft veruleg áhrif á öryggi og mannslíf.

„Á árunum fyrir eldsvoðann voru ítrekað gerðar kröfur um úrbætur á brunavörnum gagnvart Ríkiseignum, sem eiganda mannvirkisins. Kröfur um úrbætur voru bæði gerðar í kjölfar hefðbundins eldvarnareftirlits Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og við framkvæmd öryggis- og lokaúttekta byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar. Þrátt fyrir það voru nauðsynlegar úrbætur ekki gerðar,“ sagði í tilkynningu um skýrslu HMS.

Geir Örn var í neyðarvistun á Stuðlum þegar hann lést í eldsvoðanum en í skýrslunni sagði að ef brunavarnir hefðu verið virkar hefði verið hægt að koma í veg fyrir mannslát. 

Málefni Stuðla

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