Kúhegri leit inn í Vestmannaeyjum í dag og sást hann á vappi við Prentsmiðjuna. Þetta er fyrsti kúhegrinn sem vitað er til að hafi sést í Vestmannaeyjum og sá fyrsti sem sést hefur á landinu á þessu ári.
Tígull greinir frá komu þessa sjaldgæfa gests. Eyjamiðillinn ræddi við Yann Kolbeinsson fuglafræðing sem sagði komum kúhegra til landsins hafa fjölgað á undanförnum áratugum. Áður fyrr hafi þeir sárasjaldan sést en á þriðja tug fugla hafa nú fundist hér á landi.
Að sögn Yanns veldur útbreiðsluaukning og stofnvöxtur því að kúhegrinn líti oftar við á landinu bláa.
Samkvæmt umfjöllun Tíguls hafði aðeins einn kúhegri komið til landsins fyrir síðustu aldamót. Hann sást í júní ársins 1936. Kom þá í ljós að fugl þessi bar merki og virtist hafa sloppið úr haldi í dýragarðinum í Lundúnum í maí sama ár.
Kúhegri er, eins og á myndunum sést, lítill og þéttur af hegra að vera. Þessi er í vetrarbúningi og er því nær allur hvítur, með gulleitan gogg og dökka fætur. Á varptíma fá fuglarnir gular skrautfjaðrir á höfuð, bringu og bak.