Tökur standa nú yfir á Íslandi á þriðju þáttaröð af Netflix þáttunum Four Seasons, en mikill viðbúnaður er á Skólavörðustíg þar sem tökur fara fram í dag. Barnabókahöfundarnir Gunnar Theodór Eggertsson og Linn Janssen vissu ekki hvar á sig stóð veðrið þegar Hollywood stjarnan Tinna Fey kíkti í útgáfuhóf þeirra í gær.
„Þetta var algjörlega ótrúlegt,“ segir Gunnar Theodór í samtali við Vísi sem hélt útgáfuhóf fyrir bók sína og Linn Janssen, Matargatið í húsakynnum Forlagsins að Fiskislóð úti á Granda í Reykjavík í gær. „Sérstaklega í ljósi þess að ég og konan mín erum miklir aðdáendur Tinu Fey og höfum verið að rúlla 30Rock í sjónvarpinu síðustu kvöld, þannig hún er búin að vera inni á heimilinu, við manifestuðum hana!
Vísir greindi frá því í vikunni að bandaríska sjónvarpsstjarnan Colman Domingo hefði sést spóka sig um í miðbænum. Samkvæmt heimildum Vísis fara nú fram tökur á þriðju seríu af Netflix þáttaröðinni Four Seasons víðsvegar um höfuðborgarsvæðið, meðal annars í Krónunni í Flatahrauni í gær og einnig í Mokka kaffi á Skólavörðustíg í dag.
Þættirnir fjalla um miðaldra vini sem fara reglulega í frí saman þvert á árstíðir. Í þriðju seríu liggja leiðir þeirra greinilega til Íslands. Útgáfuhóf Gunnars og Linn hófst klukkan 17:00 í gær.
„Þú verður að sjá fyrir þér hvernig þetta leit út, stóri bókamarkaðurinn er í gangi og innst inni er smárými, þar sem við erum og við erum að gefa út þessa frábæru bók, þetta er í fyrsta skipti sem ég gef út svona rosalega litríka bók með henni Linn Janssen, sem gerir undurfagrar myndir og okkur langaði svo að gera þeim skil þannig að við röðuðum myndunum hennar í röð þarna og ég stend þarna stressaður um fimmleytið að bíða eftir því að hófið byrji og vona að einhver mæti,“ útskýrir Gunnar.
„Því maður veit auðvitað aldrei hversu margir mæta og það er enginn kominn og þá hnippir konan mín í mig, hvíslandi: „Tinna Fey stendur þarna og er að skoða myndirnar!!“ Ég kíki og sé hana þara. Hún var svolítið að fara huldu höfði, var alveg kappklædd í True North úlpu og með húfuna á sér og ekki að láta mikið á sér bera, þannig ég tók aldrei neina mynd af henni eða með henni, mér fannst eins og ég ætti ekkert að vera að taka selfie þarna.“
Heilsaðiru henni?
„Ég heilsaði henni, sagðist vera mikill aðdáandi og vatt mér svo beint í að segja henni hvað við værum að gera, að þarna værum við að halda bókahóf og að þetta væri bókin okkar og myndirnar úr henni. Svo náði ég að kalla í Linn og kynnti hana fyrir henni og svo hrósaði ég henni í gríni fyrir stundvísina að hafa mætt alveg á slaginu fimm, þetta var eini brandarinn sem ég náði að koma út úr mér,“ segir Gunnar hlæjandi.
„Hún var voða ánægð með þetta allt saman en svo var hún bara horfin. Ég sá mjög eftir því að hafa ekki tekið mynd.“
Minningin lifir?
„Þetta fær bara að vera minning. Ég var bara starstruck eftir þetta, í hálfgerðu áfalli að heilsa gestunum. Það var varla hægt að tala við mig eftir á, „Tina Fey birtist við hliðina á mér, Tina Fey var hérna rétt áðan,“ þetta er bara frábært nú fá allir sem ekki komust rosa fomo,“ segir Gunnar.
„Svo hugsaði ég eftir á, af hverju tók ég ekki mynd með henni! Þá hefði ég getað baunað henni á alla fjölmiðla alveg eins og með myndina af Domingo í Kirsuberjatréinu, en ég meina það er nógu stressandi að vera með útgáfuhóf en þegar Hollywood stjarna stendur við hliðina á manni, það er eitthvað annað.“
Stikla úr fyrstu seríunni af Four Seasons.