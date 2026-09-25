Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie

Ástralska leikkonan Margot Robbie hefur breytt nafni sínu í Margot Ackerley. Hún giftist Tom Ackerley, kvikmyndaframleiðanda, fyrir tíu árum en hélt áfram að nota sitt eftirnafn. Búist er við því að hún muni halda áfram að nota Robbie-nafnið opinberlega og í starfi.
Page Six greinir frá. Robbie og Ackerley giftu sig í desember 2016, tveimur árum eftir að samband þeirra hófst. Þau eignuðust sitt fyrsta barn í október 2024 en Robbie hafði aldrei tekið eftirnafn eiginmannsins.
Í nýlegum opinberum skjölum kemur hins vegar fram að nafn hennar sé núna Margot Elise Ackerley en ekki Margot Elise Robbie. Hún mun þó enn notast við nafnið Robbie í starfi sínu sem leikkona og framleiðandi. Ekki kemur fram í grein Page Six hvers vegna Robbie vildi breyta nafni sínu tíu árum eftir brúðkaup.