Á dögunum í 16-liða úrslitunum í Kviss mættust Grótta og Völsungur í hörkuviðureign. Ari Eldjárn og Lilja Nótt kepptu fyrir hönd Gróttu en Ágúst Þór og Birgitta Haukdal héldu uppi heiðri Völsungs.
Birgitta Haukdal er þekkt fyrir skemmtilegan klæðaburð á tónleikum og gaf hún ekkert eftir á því sviði í þættinum. Hún mætti í raun klædd sem fimleikakona, markmaður í fótbolta, leikmaður í öllum boltaíþróttum Völsungs og þjálfari.
Þetta útskýrði hún vel í upphafi síðasta þáttar eins og sjá má hér að neðan. Ef þú vilt sjá þáttinn í heild sinni og hvernig viðureignin fór er hægt að sjá hann í heild sinni á Sýn+.