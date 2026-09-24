Lífið

Birgitta mætti sem fimleikakona, markmaður, leik­maður og þjálfari

Stefán Árni Pálsson skrifar
Birgitta fór vel yfir klæðaburðinn.
Birgitta fór vel yfir klæðaburðinn.

Á dögunum í 16-liða úrslitunum í Kviss mættust Grótta og Völsungur í hörkuviðureign. Ari Eldjárn og Lilja Nótt kepptu fyrir hönd Gróttu en Ágúst Þór og Birgitta Haukdal héldu uppi heiðri Völsungs.

Birgitta Haukdal er þekkt fyrir skemmtilegan klæðaburð á tónleikum og gaf hún ekkert eftir á því sviði í þættinum. Hún mætti í raun klædd sem fimleikakona, markmaður í fótbolta, leikmaður í öllum boltaíþróttum Völsungs og þjálfari.

Þetta útskýrði hún vel í upphafi síðasta þáttar eins og sjá má hér að neðan. Ef þú vilt sjá þáttinn í heild sinni og hvernig viðureignin fór er hægt að sjá hann í heild sinni á Sýn+.

Klippa: Birgitta mætti sem fimleikakona, markmaður, leikmaður og þjálfari
Kviss Völsungur Grótta


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