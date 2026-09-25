Lífið

Laug um að Jay-Z hefði nauðgað henni

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Jay-Z hefur gert garðinn frægann í rappinu.
Jay-Z hefur gert garðinn frægann í rappinu. EPA

Konan sem sakaði tónlistarmanninn Jay-Z um að hafa beitt hana kynferðislegu ofbeldi á barnsaldri segist nú hafa logið. Hún hafi aldrei hitt rapparann.

Konan lagði fram ákæru árið 2024 þar sem hún sakaði Jay-Z og Sean Combs, betur þekktur sem Diddy, um að hafa byrlað henni og nauðgað í veislu eftir að MTV-tónlistarverðlaunin voru veitt árið 200. Hún átti að hafa verið þrettán ára gömul.

Báðir neituðu þeir sök og hætti hún við ákæruna í fyrra. Jay-Z og Beyoncé, tónlistarkona og eiginkona hans, kærðu þá konuna og lögfræðinga hennar. 

Nú hefur konan dregið fullyrðingarnar alveg til baka samkvæmt umfjöllun BBC. Þar er vísað í yfirlýsingu sem var bætt við málið á fimmtudag.

„Shawn „Jay-Z“ Carter nauðgaði mér aldrei. Ég hef aldrei hitt eða talað við herra Carter. Herra Carter sýndi aldrei fram á óviðeigandi hegðun gagnvart mér,“ segir í yfirlýsingunni.

„Fullyrðingar mínar um að herra Carter og herra Combs hafi nauðgað mér á meðan þriðja stjarnan horfði á eru rangar. Ekkert er til í neinum ásökunum mínum á hendur herra Carter.“

Hún geri sér grein fyrir því að falskar ásakanir hafi valdið Jay-Z gríðarlegum sársauka, þjáningu og skaða. Tekið er fram í umfjölluninni að hún segist ekki hafa fengið neina peninga frá rapparanum vegna nýjustu yfirlýsingarinnar. 

Málsókn Jay-Z og Beyoncé á hendur lögfræðinga konunnar heldur þó enn áfram. 

Tónlist Hollywood Kynferðisofbeldi


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