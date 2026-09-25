Laug um að Jay-Z hefði nauðgað henni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. september 2026 14:25 Jay-Z hefur gert garðinn frægann í rappinu. EPA Konan sem sakaði tónlistarmanninn Jay-Z um að hafa beitt hana kynferðislegu ofbeldi á barnsaldri segist nú hafa logið. Hún hafi aldrei hitt rapparann. Konan lagði fram ákæru árið 2024 þar sem hún sakaði Jay-Z og Sean Combs, betur þekktur sem Diddy, um að hafa byrlað henni og nauðgað í veislu eftir að MTV-tónlistarverðlaunin voru veitt árið 200. Hún átti að hafa verið þrettán ára gömul. Báðir neituðu þeir sök og hætti hún við ákæruna í fyrra. Jay-Z og Beyoncé, tónlistarkona og eiginkona hans, kærðu þá konuna og lögfræðinga hennar. Nú hefur konan dregið fullyrðingarnar alveg til baka samkvæmt umfjöllun BBC. Þar er vísað í yfirlýsingu sem var bætt við málið á fimmtudag. „Shawn „Jay-Z“ Carter nauðgaði mér aldrei. Ég hef aldrei hitt eða talað við herra Carter. Herra Carter sýndi aldrei fram á óviðeigandi hegðun gagnvart mér,“ segir í yfirlýsingunni. „Fullyrðingar mínar um að herra Carter og herra Combs hafi nauðgað mér á meðan þriðja stjarnan horfði á eru rangar. Ekkert er til í neinum ásökunum mínum á hendur herra Carter.“ Hún geri sér grein fyrir því að falskar ásakanir hafi valdið Jay-Z gríðarlegum sársauka, þjáningu og skaða. Tekið er fram í umfjölluninni að hún segist ekki hafa fengið neina peninga frá rapparanum vegna nýjustu yfirlýsingarinnar. Málsókn Jay-Z og Beyoncé á hendur lögfræðinga konunnar heldur þó enn áfram. Tónlist Hollywood Kynferðisofbeldi Mest lesið „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ Lífið Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Lífið Gugga í gúmmíbát handtekin á frumsýningu Bíó og sjónvarp „Það voru margir með tár á hvarmi“ Lífið Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Lífið Léleg lokasena skemmir ágætt leikrit Menning Hvað veistu um… kvikmyndahátíðir? Lífið „Ég hef svo margar spurningar fyrir Georg Bjarnfreðarson!“ Lífið samstarf Bandarísk sjónvarpsstjarna spókaði sig um í miðbænum Lífið Kærasta Love Island stjörnunnar Davide í fangelsi Lífið Fleiri fréttir Laug um að Jay-Z hefði nauðgað henni „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ „Það voru margir með tár á hvarmi“ Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Hvað veistu um… kvikmyndahátíðir? Kærasta Love Island stjörnunnar Davide í fangelsi Birgitta mætti sem fimleikakona, markmaður, leikmaður og þjálfari Taylor og Taylor nefndu barnið Taylor Þú trúir ekki hvað lögreglan gerði við sönnunargagnið Greiðir sér hálfan milljarð í arð Bandarísk sjónvarpsstjarna spókaði sig um í miðbænum „Rosalegt brot á mínu einkalífi“ Edda með tárin í augunum Fyrrverandi maður Clancy á von á barni Kynlífsstunur og sjálfsfróun á tískusýningu Veltir fyrir sér hvers vegna hún sé alltaf gröð í flugvél Arnaldur græddi 113 milljónir og Yrsa tuttugu Í kossaflensi á listasýningu Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Misstu sig þegar sigurinn var í höfn Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Hvað veistu um… Djúpavog? Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Ein heitasta leikkona landsins á lausu Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Sjá meira