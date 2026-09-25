„Það voru margir með tár á hvarmi“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 25. september 2026 11:54 Hrönn Marinósdóttir, hátíðarstjórnandi Riff, segir að mynd um hinstu för Jons Snorra hafi verið sláandi. Til hægri er skjáskot af ekkju Johns, Línu Móeyju Bjarnadóttur, sem kemur fyrir í myndinni. vísir/anton brink/skjáskot Hátíðarstjórnandi Riff segir ýmsa hafa gengið af opnunarmynd hátíðarinnar með tár á hvarmi í gær. Myndin segir frá hinstu för Johns Snorra sem lést við það að ganga upp K2 að vetri til. Það hafi verið mögnuð upplifun að sjá myndina með fjölskyldu og vinum Johns. Setningarathöfn Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík eða Riff fór fram með pompi og prakt í gær. Dagskráin í ár er sérstaklega vegleg og þá hafa erlendar stórstjörnur lagt leið sína hingað til lands til en þar á meðal er sænski leikarinn Alexander Skarsgård. Hrönn Marinósdóttir, hátíðarstjórnandi RIFF, segir hátíðina fara vel af stað. Dagskrána má nálgast hér. „Þetta fór sem sagt af stað í Háskólabíói í gær að viðstöddum fjölda gesta og það var menningarmálaráðherra sem að setti hátíðina formlega og Margrét Örnólfsdóttir, handritshöfundur sem situr líka í ráðgjafaráði Riff, hélt þrumuræðu, svokallaða hátíðargusu.“ Heimildarmyndin The Last First: Winter K2 var opnunarmynd hátíðarinnar að þessu sinni en hún segir frá för Johns Snorra upp á tind fjallsins K2 að vetri til sem reyndist hans síðasta. Hrönn segir að um tilfinningaríka stund hafi verið að ræða. „Öll þjóðin fylgdist með andaktug þegar þessi leiðangur átti sér stað fyrir fjórum árum síðan sem endaði með þessum hörmulegu afleiðingum. Þess vegna held ég að þetta hafi verið ágætis uppgjör fyrir okkur að fá að sjá á stóra tjaldinu hvernig þetta var. Það var mjög sterk upplifun að vera í salnum með öllu þessu fólki, fjölskyldu hans og vinum og bara að fylgjast með þessu, hvernig þetta var allt saman. Það er náttúrulega bara sláandi. Það var margt óvænt sem kemur upp á sem við í rauninni vissum ekki af fyrir nokkrum árum þegar við fylgdumst öll með þessu.“ Töluverður fjöldi gesta hafi gengið úr salnum með tár á hvarmi. „Fjölskylda hans var viðstödd og nánir vinir. Vinur hans Páll hjá Ferðafélagi Íslands hélt tölu. John Snorri var auðvitað einn af okkar helstu fjallgöngugörpum. Það voru alls konar umræður auðvitað í kjölfarið og núna finnst mér við skilja betur hvað í rauninni hann var að ganga í gegnum. Maður heyrði snökkt í salnum og það voru miklar tilfinningar. Það voru margir með tár á hvarmi. Þetta er ein besta heimildarmynd sem ég hef séð.“ Hátíðin stendur nú yfir í tíu daga þar sem úrval kvikmynda alls staðar að úr heiminum verða til sýnis. „Eitt áhrifamesta sköpunarteymi hasarmynda samtímans, David Leitch og Kelly McCormick eru á landinu og verða í Háskólabíói í kvöld og á morgun. Við ætlum að sýna Bullet Train og Atomic Blonde. Við erum gríðarlega ánægð og mjög ánægð með góða aðsókn. Það er þegar uppselt á marga viðburði.“ „Svo auðvitað er frábært að fá Elísabetu Ronaldsdóttur sem að er landsmönnum kunn fyrir sín afrek. Sem klippari og kvikmyndagerðarkona. Síðan gæti ég til dæmis mælt með á Club Kid sem er sýnd á næstu dögum sem ég leyfi mér bara að fullyrða að var bara vinsælasta og ein umtalaðasta myndin á Cannes síðastliðið vor.“ John Snorri á K2 RIFF Bíó og sjónvarp Mest lesið Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Lífið Gugga í gúmmíbát handtekin á frumsýningu Bíó og sjónvarp „Það voru margir með tár á hvarmi“ Lífið Léleg lokasena skemmir ágætt leikrit Menning Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Lífið Hvað veistu um… kvikmyndahátíðir? 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