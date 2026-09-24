Kærasta Love Island stjörnunnar Davide í fangelsi Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 24. september 2026 15:08 Au og Davide á góðri stundu, Davide fer hvergi þrátt fyrir að kærastan hafi verið viðloðin skattsvik. Samfélagsmiðlastjarnan Iris Rabaya Au sem jafnframt er kærasta Love Island ofurstjörnunnar Davide Sanclimenti hefur verið fangelsuð þar sem hún gaf ekki upp ofurháan hagnað sinn vegna sölu á rafmyntum. Stjarnan á að sitja inni í átján mánuði, greiða eina milljón pund í sekt og gefa upp lúxusvörur í sinni eigu líkt og bíla og handtöskur. Breskir slúðurmiðlar keppast nú við að greina frá þessu. Davide skaust upp á stjörnuhiminninn árið 2022 þegar hann keppti í bresku raunveruleikaþáttunum Love Island. Það voru sérstaklega kynni hans við tyrknesku gyðjuna Ekin-Su sem vöktu athygli en þau voru ýmist saman eða ekki í þáttaröðinni, þaðan sem þau gengu síðan út sem sigurvegarar. Davide og Ekin-Su eru hinsvegar fyrir löngu hætt saman, eða í janúar 2024, eins og gjarnan tíðkast þegar Love Island pör eru annars vegar. Hann er nú með hinni bandarísku Au sem er upprunalega frá Kaliforníu. The Sun greinir frá því að hún hafi fengið 1,95 milljón sterlingspunda, eða því sem nemur rúmum 318 millónum íslenskra króna, frá fyrrverandi eiginmanni sínum Adam Iza. Iza játaði skattsvik og mútugreiðslur til lögreglu í janúar 2025. Au er talin hafa aðstoðað sinn fyrrverandi við svikin og aflað níu milljóna sterlingspunda með þessum hætti og síðan haldið áðurnefndum 1,9 milljónum fyrir sjálfa sig þegar þau hættu saman. Breska götublaðið segir að ítalski folinn ætli hinsvegar að standa við bakið á sinni konu. Þau hafa verið saman í tvö ár, frá árinu 2024. Tengdar fréttir Ekin-Su og Davide hætt saman Stjörnuparið Ekin-Su Cülcüloğlu og Davide Sanclimenti, sem unnu Love Island í fyrra, eru hætt saman eftir ellefu mánaða samband. 29. júní 2023 18:46 Enn eitt Love Island parið í valnum Enn eitt parið úr bresku raunveruleikaþáttunum Love Island er hætt saman. Að þessu sinni eru það þau Ron Hall og Lana Jenkins sem byrjuðu saman fyrir þremur mánuðum síðan í vetrarútgáfu raunveruleikaþáttanna vinsælu. 4. júlí 2023 14:56 Mest lesið Greiðir sér hálfan milljarð í arð Lífið Bandarísk sjónvarpsstjarna spókaði sig um í miðbænum Lífið Þú trúir ekki hvað lögreglan gerði við sönnunargagnið Lífið Taylor og Taylor nefndu barnið Taylor Lífið Allir gengu út af tónleikunum: „Ég fór heim og grét“ Tónlist Allt kemur í ljós ef maður á geisladrif Tónlist Kynlífsstunur og sjálfsfróun á tískusýningu Lífið „Rosalegt brot á mínu einkalífi“ Lífið Birgitta mætti sem fimleikakona, markmaður, leikmaður og þjálfari Lífið Tíu algeng mistök í daglegri hárumhirðu Lífið samstarf Fleiri fréttir Birgitta mætti sem fimleikakona, markmaður, leikmaður og þjálfari Taylor og Taylor nefndu barnið Taylor Þú trúir ekki hvað lögreglan gerði við sönnunargagnið Greiðir sér hálfan milljarð í arð Bandarísk sjónvarpsstjarna spókaði sig um í miðbænum „Rosalegt brot á mínu einkalífi“ Edda með tárin í augunum Fyrrverandi maður Clancy á von á barni Kynlífsstunur og sjálfsfróun á tískusýningu Veltir fyrir sér hvers vegna hún sé alltaf gröð í flugvél Arnaldur græddi 113 milljónir og Yrsa tuttugu Í kossaflensi á listasýningu Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Misstu sig þegar sigurinn var í höfn Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Hvað veistu um… Djúpavog? Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Ein heitasta leikkona landsins á lausu Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Sonur Cindy Crawford er látinn Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Sjóðurinn tómur Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Krakkatía vikunnar: Nýjasti kisinn, rjúpa og vopn „Okkur langar bara til þess að gera þetta allt saman aftur“ Sjá meira