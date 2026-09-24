Lífið

Kærasta Love Island stjörnunnar Davide í fangelsi

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Au og Davide á góðri stundu, Davide fer hvergi þrátt fyrir að kærastan hafi verið viðloðin skattsvik.
Au og Davide á góðri stundu, Davide fer hvergi þrátt fyrir að kærastan hafi verið viðloðin skattsvik.

Samfélagsmiðlastjarnan Iris Rabaya Au sem jafnframt er kærasta Love Island ofurstjörnunnar Davide Sanclimenti hefur verið fangelsuð þar sem hún gaf ekki upp ofurháan hagnað sinn vegna sölu á rafmyntum. Stjarnan á að sitja inni í átján mánuði, greiða eina milljón pund í sekt og gefa upp lúxusvörur í sinni eigu líkt og bíla og handtöskur.

Breskir slúðurmiðlar keppast nú við að greina frá þessu. Davide skaust upp á stjörnuhiminninn árið 2022 þegar hann keppti í bresku raunveruleikaþáttunum Love Island. Það voru sérstaklega kynni hans við tyrknesku gyðjuna Ekin-Su sem vöktu athygli en þau voru ýmist saman eða ekki í þáttaröðinni, þaðan sem þau gengu síðan út sem sigurvegarar.

Davide og Ekin-Su eru hinsvegar fyrir löngu hætt saman, eða í janúar 2024, eins og gjarnan tíðkast þegar Love Island pör eru annars vegar. Hann er nú með hinni bandarísku Au sem er upprunalega frá Kaliforníu. The Sun greinir frá því að hún hafi fengið 1,95 milljón sterlingspunda, eða því sem nemur rúmum 318 millónum íslenskra króna, frá fyrrverandi eiginmanni sínum Adam Iza.

Iza játaði skattsvik og mútugreiðslur til lögreglu í janúar 2025. Au er talin hafa aðstoðað sinn fyrrverandi við svikin og aflað níu milljóna sterlingspunda með þessum hætti og síðan haldið áðurnefndum 1,9 milljónum fyrir sjálfa sig þegar þau hættu saman.

Breska götublaðið segir að ítalski folinn ætli hinsvegar að standa við bakið á sinni konu. Þau hafa verið saman í tvö ár, frá árinu 2024.


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