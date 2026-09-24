Taylor og Taylor nefndu barnið Taylor Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 24. september 2026 09:08 Hjónin heita bæði Taylor Lautner. Getty Twilight-leikarinn Taylor Lautner hefur eignast barn með eiginkonu sinni og samnafna Taylor Lautner. Barn hjónanna fékk einnig nafnið Taylor. Parið byrjaði að slá sér upp árið 2018 eftir að systir hans kynnti þau. Þau trúlofuðu sig árið 2021 og gengu í hjónaband í nóvember 2022. Þar tók hún upp nafn eiginmannsins og heita þau því bæði Taylor Lautner en gengst hún undir gælunafninu Tay til að koma í veg fyrir misskilning. Nú hafa hjónin átt sitt fyrsta barn og greina frá því á Instagram. Litla stúlkan fæddist 16. september. Hún var nefnd í höfuðið á foreldrum sínum og fékk nafnið Lennon Taylor Lautner. Lennon er fyrsta barn hjónanna. View this post on Instagram A post shared by Tay Lautner (@taylautner) Taylor er best þekktur fyrir leik sinn í Twilight-kvikmyndunum sem varúlfurinn Jacob. Hann og Tay eru saman með hlaðvarpið The Squeeze. Tay starfaði áður sem hjúkrunarfræðingur en sneri sér að öðru eftir kórónuveirufaraldurinn. Barnalán Bandaríkin Hollywood Mest lesið Greiðir sér hálfan milljarð í arð Lífið Bandarísk sjónvarpsstjarna spókaði sig um í miðbænum Lífið Taylor og Taylor nefndu barnið Taylor Lífið Þú trúir ekki hvað lögreglan gerði við sönnunargagnið Lífið Allir gengu út af tónleikunum: „Ég fór heim og grét“ Tónlist Kynlífsstunur og sjálfsfróun á tískusýningu Lífið „Rosalegt brot á mínu einkalífi“ Lífið „Þetta snýst um líf og dauða“ Bíó og sjónvarp Edda með tárin í augunum Lífið Tíu algeng mistök í daglegri hárumhirðu Lífið samstarf Fleiri fréttir Taylor og Taylor nefndu barnið Taylor Þú trúir ekki hvað lögreglan gerði við sönnunargagnið Greiðir sér hálfan milljarð í arð Bandarísk sjónvarpsstjarna spókaði sig um í miðbænum „Rosalegt brot á mínu einkalífi“ Edda með tárin í augunum Fyrrverandi maður Clancy á von á barni Kynlífsstunur og sjálfsfróun á tískusýningu Veltir fyrir sér hvers vegna hún sé alltaf gröð í flugvél Arnaldur græddi 113 milljónir og Yrsa tuttugu Í kossaflensi á listasýningu Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Misstu sig þegar sigurinn var í höfn Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Hvað veistu um… Djúpavog? Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Ein heitasta leikkona landsins á lausu Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Sonur Cindy Crawford er látinn Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Sjóðurinn tómur Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Krakkatía vikunnar: Nýjasti kisinn, rjúpa og vopn „Okkur langar bara til þess að gera þetta allt saman aftur“ Hætta að prenta Walliams eftir ásakanir um kynferðislegt áreiti Sjá meira