Lífið

Taylor og Taylor nefndu barnið Taylor

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hjónin heita bæði Taylor Lautner.
Hjónin heita bæði Taylor Lautner. Getty

Twilight-leikarinn Taylor Lautner hefur eignast barn með eiginkonu sinni og samnafna Taylor Lautner. Barn hjónanna fékk einnig nafnið Taylor.

Parið byrjaði að slá sér upp árið 2018 eftir að systir hans kynnti þau. Þau trúlofuðu sig árið 2021 og gengu í hjónaband í nóvember 2022. Þar tók hún upp nafn eiginmannsins og heita þau því bæði Taylor Lautner en gengst hún undir gælunafninu Tay til að koma í veg fyrir misskilning.

Nú hafa hjónin átt sitt fyrsta barn og greina frá því á Instagram. Litla stúlkan fæddist 16. september. Hún var nefnd í höfuðið á foreldrum sínum og fékk nafnið Lennon Taylor Lautner. 

Lennon er fyrsta barn hjónanna.

Taylor er best þekktur fyrir leik sinn í Twilight-kvikmyndunum sem varúlfurinn Jacob. Hann og Tay eru saman með hlaðvarpið The Squeeze. Tay starfaði áður sem hjúkrunarfræðingur en sneri sér að öðru eftir kórónuveirufaraldurinn.

Barnalán Bandaríkin Hollywood


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