Greiðir sér hálfan milljarð í arð

Sögn ehf., félag leikstjórans og kvikmyndaframleiðandans Baltasars Kormáks Baltasarssonar, hagnaðist um 340 milljónir árið 2025. Árið 2024 greiddi hann sér 510 milljónir í arð og í ár gætu arðgreiðslurnar numið 550 milljónum.
Rekstrartekjur félagsins voru rúmar sex hundruð milljónir og rekstrargjöld 143 milljónir. Eftir skatta og önnur gjöld var hagnaðurinn 340 milljónir samanborið við 151 milljón árið áður.
Eigið fé félagsins lækkaði um 170 milljónir milli ára og er nú 945 milljónir. Bókfærðar eignir eru metnar á rúman milljarð króna.
Félagið var að meðaltali með þrjú stöðugildi og greiddi rúmar sextíu milljónir í laun á árinu. Félagið á eignarhlut í fjölda félaga, þar á meðal hundraða prósent hlut í RVK Studios sem er framleiðslufyrirtæki Baltasars.
Leikstjórinn Baltasar Kormákur Baltasarsson og myndlistarkonan Sunneva Ása Weisshappel eiga von á öðru barni sínu saman og er það væntanlegt á næstu dögum. Fyrir eiga þau dótturina Kilju Kormák og svo á Baltasar fjögur önnur börn úr fyrri samböndum.