Það er fjölbreytt dagskrá að vanda í Sprengisandi á Bylgjunni í dag. Páll Magnússon stýrir þættinum í dag og tekur á móti Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra til að ræða breytingar í útlendingamálum, tillögu um breytta skiptingu þingmanna milli kjördæma, fækkun sýslumanna og lögreglustjóra – og fleira.
Þá ræða þeir Sigvaldi Egill Lárusson, formaður Heimilis og skóla, og Trausti Magnússon, verslunarskólanemi, um menntahverfið og hvort eða hvernig það bregðist börnunum.
Þá kemur Gunnar Haraldsson, hagfræðingur og fyrrum formaður Fjármálaráðs í 10 ár, til að ræða nýsett markmið ríkisstjórnarinnar um hallalausan rekstur ríkisins á næsta ári.
Svo mæta þingmennirnir Ása Berglind Hjálmarsdóttir frá Samfylkingunni og Sigríður Andersen frá Miðflokknum til að takast síðan á um stjórnmálaástandið almennt nú í byrjun vetrar
Þátturinn er á Bylgjunni alla sunnudaga frá klukkan tíu til tólf en hann er einnig að finna hér á Vísi.
Hækkanir ríkisins á gjaldskrám gætu orðið minni en kom fram í fjárlagafrumvarpi ef þríhliða kjaraviðræður við aðila vinnumarkaðarins ganga vel. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á Sprengisandi í morgun og þá sagðist hún gefa lítið fyrir þá nálgun að hækkun kílómetragjalds kæmi sérstaklega illa við íbúa á landsbyggðinni.
Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Páll Magnússon þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni. Í þætti dagsins eru fyrst og fremst tvö mál á dagskrá en það eru staða í ferðaþjónustu og staða einkarekinna fjölmiðla hérlendis.
Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi þingmaður og ráðherra Samfylkingarinnar, segir að sjálfur hefði hann ekki flýtt þjóðaratkvæðagreiðslunni um áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið. Hann segir ESB líklega enn vilja Ísland inn og telur ólíklegt að þau láti Ísland finna fyrir því fyrir að hafna sambandinu í gær.