Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir segir það almannahagsmunamál að erlendum sakamönnum sé vísað úr landi um leið og þeir hafi lokið afplánun. Það sé betra en að þeir komi aftur út í samfélagið.
„Í vikunni sem leið var þekktum sakamanni vísað úr landi með 30 ára endurkomubann til Íslands og raunar til allra 29 Schengen ríkjanna,“ skrifar Þorbjörg á Facebook, og vísar þar með til máls Mohamads Th. Jóhannessonar, sem áður hét Mohamad Kourani.
Honum var veitt reynslulausn eftir að hafa afplánað einn þriðja af átta ára fangelsisdómi og var fylgt til Sýrlands. Hann var sakfelldur sumarið 2024 fyrir tilraun til manndráps auk fjölda annarra brota.
Í færslu sinni bendir Þorbjörg á að brotvísunin eigi sér stað vegna tímabundinnar heimildar í lögum.
„Fram til þessa hefur framkvæmdin alla jafna verið sú að þeir afpláni helming dóms og hluta þess tíma fái þeir að vera í úrræðum eins og Vernd eða undir rafrænu eftirliti. Með þessari lagaheimild fara nokkrir tugir fanga af landi brott strax að lokinni sinni afplánun,“ skrifar hún.
„Ætlunin er ekki að aðlaga þá aftur að samfélaginu og því eðlilegt að brottvísun bíði strax eftir afplánun.“
Í færslunni fjallar Þorbjörg einnig um stöðu fangelsa hér á landi með almennari hætti. Hún segir að erlendum ríkisborgurum í íslenskum fangelsum hafi fjölgað mikið á undanförnum árum. Jafnframt segir hún að staða fangelsana hafi verið erfið árum saman, í þeim eigi fangar að geta losnað undan vímuefnaneyslu, og þá eigi að vera hægt að aðskilja erfiða fanga frá öðrum.
„Með þessari tímabundnu lagaheimild eru boðunarlistar í fangelsi landsins styttir. Þetta er tímabundin aðgerð en í mínum huga bæði rétt og þörf. Við erum að rjúfa kyrrstöðu í fangelsismálum. Það verður ekki gert í einu handtaki en við nálgumst verkefnið jafnt með skammtímaaðgerðum og langtímaaðgerðum.“